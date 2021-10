Sicurezza sul lavoro e Green, Inwit adotta una nuova policy

Maggiore sicurezza per i propri dipendenti e fornitori e riduzione degli impatti ambientali: sono questi i temi al centro della nuova Policy Ambiente e Sicurezza sul Lavoro approvata dal Consiglio di Amministrazione di INWIT. In linea con le direttrici del Piano di Sostenibilità, che per l’area People prevedono di promuovere la cultura della salute e sicurezza lungo la catena del valore, mentre per l’area Environment prevedono di sviluppare un sistema di gestione orientato alla riduzione degli impatti ambientali, l’approvazione della politica rappresenta il primo step verso l’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza, secondo le norme ISO 14001 e ISO 45001.

Salute dei lavoratori

Per raggiungere questi importanti obiettivi, INWIT, nello svolgimento delle proprie attività, considera prioritaria la Salute e la Sicurezza dei propri lavoratori e dei soggetti terzi che operano per conto della società per poter prevenire infortuni e malattie professionali. Inoltre, l’azienda si impegna a mantenere un adeguato sistema di selezione, monitoraggio e valutazione delle prestazioni di fornitori e appaltatori, così da garantire loro i più alti standard di sicurezza.

Nuove tecnologie per abbassare i consumi

Sul fronte ambientale, con l’approvazione della policy, INWIT si propone di individuare nuove tecnologie che consentano di ridurre il consumo di materie prime e l’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili, in un’ottica di economia circolare, oltre a migliorare l’impatto paesaggistico delle proprie infrastrutture tecnologiche.

Gas serra e rinnovabili

Nel documento si specifica, infatti, che l’azienda vuole ridurre il proprio impatto relativo alla produzione di gas serra, in particolare attraverso la produzione e l’acquisto di energia da fonti rinnovabili e la scelta, l’ottimizzazione e la riduzione dei gas refrigeranti utilizzati e vuole inoltre gestire i rifiuti adottando strategie orientate al riciclaggio e al recupero, con l’obiettivo di aumentare il ciclo di vita dei materiali e dei prodotti utilizzati per le proprie infrastrutture.

Smart working

Al fine di migliorare il luogo di lavoro per i propri dipendenti, INWIT intende rispettare scrupolosamente e pretendere il rispetto da parte dei fornitori della legislazione vigente in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro. Infine, l’azienda desidera promuovere il benessere organizzativo attraverso l’implementazione di forme evolute di organizzazione del lavoro (smart-working), che permettano di lavorare in modo più efficace e flessibile venendo incontro alle esigenze delle persone e, allo stesso tempo, di ridurre gli impatti ambientali.