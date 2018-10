Sicilia digitale, 55 milioni di euro dall’Ue per portare le reti di nuova generazione a 2,3 milioni di cittadini

Il progetto sostenuto dalla Commissione europea ha l’obiettivo di portare la connessione internet a banda larga il 142 Comuni siciliani, connettendo così oltre 2,3 milioni di cittadini. Non parliamo solo di infrastrutture e internet, ma “di nuove opportunità economiche, di servizi pubblici più accessibili e di una nuova apertura verso il mondo“, ha dichiarato in una nota Corina Crețu, Commissaria europea per la Politica regionale.

Almost 55 million euros invested in broadband infrastructures thanks to the European Regional Development Fund #ERDF in #Sicily in 142 municipalities for 2,3 million Sicilians. https://t.co/mOmFFfjSQX

