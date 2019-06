Fastweb anche quest’anno è main sponsor della 59a edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, tra le principali fiere mondiali dedicate alla nautica da diporto in programma dal 19 al 24 settembre.

Grazie alla realizzazione di un collegamento a banda ultra larga in fibra ottica, per tutta la durata della manifestazione, Fastweb fornirà connettività dedicata di ultima generazione fino a 1 Gigabit al secondo per l’erogazione del servizio Wi-Fi che sarà utilizzato dagli espositori, visitatori, ospiti e relatori che per sei giorni si confronteranno nel corso di convegni, appuntamenti e dibattiti, in quello che rimane un evento di riferimento del mercato internazionale nautico.

“Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno una delle manifestazioni più rilevanti del territorio e di poter garantire l’incontro fra il mondo di Fastweb, fatto di innovazione e connessioni ultraveloci, e l’eccellenza nel settore della nautica, consolidando ulteriormente il nostro legame con la città di Genova“, ha commentato Luca Pacitto, Head of Communication di Fastweb.

Genova è una delle sette città “storiche” di Fastweb, in cui la società ha avviato, agli inizi degli anni duemila, i lavori per la realizzazione della sua rete ultra veloce, collegando in fibra ottica famiglie, piccole e medie imprese, grandi aziende e pubblica amministrazione.

Dopo il lancio del servizio Ultrafibra a 1 Gigabit nel 2017 e il potenziamento ed espansione della piattaforma Wi-Fi nel 2018, quest’anno la società ha presentato a fianco dell’amministrazione il progetto “Genova 5G” che nei prossimi mesi consentirà al capoluogo ligure di sperimentare lo standard di comunicazione mobile di nuova generazione con l’implementazione di servizi avanzati in ambito digitale rivolti alla cittadinanza, alle imprese e al mondo della pubblica amministrazione, in ambito sicurezza, turismo e smart city.