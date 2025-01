Fastweb + Vodafone è realtà: la cronistoria dell’acquisizione

Il 2025 si apre con un cambiamento significativo nel panorama delle telecomunicazioni italiane. Swisscom ha infatti concluso l’acquisizione di Vodafone Italia con un investimento di 8 miliardi di euro, dando vita al nuovo operatore “Fastweb + Vodafone”, annunciato ufficialmente il 2 gennaio 2025.

Il percorso verso la fusione, iniziato formalmente a marzo 2024, è stato complesso e sottoposto a valutazioni da parte di autorità regolatorie italiane, svizzere ed europee.

In particolare, da settembre 2024, l’operazione è stata soggetta ad un approfondimento da parte dell’Antitrust italiana per esaminare i potenziali rischi concorrenziali.

L’analisi, definita di “fase due”, ha interessato i seguenti segmenti di mercato:

– servizi di accesso all’ingrosso per la rete fissa

– servizi di accesso al dettaglio di rete fissa per segmenti residenziali, business e pubblica amministrazione



A dicembre 2024 l’Antitrust ha infine dato il suo via libera, imponendo però una serie di obblighi per tre anni con lo scopo di mitigare i rischi di concentrazione e tutelare la concorrenza. Si è giunti così al closing e alla formalizzazione della fusione il 31 dicembre 2024.

Scopri la cronistoria completa, i problemi alla concorrenza segnalati dall’Antitrust e le restrizioni imposte a Fastweb+Vodafone nel video YouTube allegato all’articolo.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz