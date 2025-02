INWIT: S&P conferma il rating ‘BB+’ con outlook stabile

L'agenzia di rating riconosce che la stabilità dei flussi di cassa e la posizione di mercato di INWIT giustificano una maggiore tolleranza al debito. Prevista una crescita costante dei ricavi e dell'EBITDA, sostenuta dall'espansione della copertura 5G e dalla digitalizzazione in Italia.

Revisione delle soglie di leva finanziaria

S&P Global Ratings ha confermato il rating BB+ di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) con outlook stabile, rivedendo le soglie di leva finanziaria da 5.0x-6.0x a 5.5x-6.5x. Questa decisione riflette la solidità del modello di business di INWIT rispetto ai concorrenti nel mercato delle infrastrutture per telecomunicazioni.

Il quadro è positivo. S&P riconosce che il profilo aziendale, la stabilità dei flussi di cassa e la posizione di mercato di INWIT giustificano una maggiore tolleranza al debito, permettendo maggiore flessibilità finanziaria nei limiti del rating corrente. Le soglie di leva infatti sono state aumentate.

Fattori di crescita

L’agenzia prevede una crescita costante dei ricavi e dell’EBITDA, sostenuta dall’espansione della copertura 5G e dalla digitalizzazione in Italia. Si considera inoltre che la società beneficia di fattori favorevoli quali una forte crescita nell’utilizzo dei dati e nella connettività, obblighi di copertura per gli operatori di telefonia mobile e inflazione. Pertanto, l’agenzia di rating prevede un ampio margine di manovra entro i parametri di valutazione.

Posizionamento competitivo di INWIT

INWIT si distingue per una rete capillare di 24mila siti, ospitando circa 54mila punti di presenza. I suoi contratti con Tim e Vodafone Italia, della durata di otto anni e indicizzati all’inflazione, offrono una visibilità dei ricavi significativa. L’azienda gode inoltre di una posizione di mercato più forte rispetto ad altri operatori a mercato singolo, sebbene sia per ovvi motivi ancora inferiore rispetto a giganti come American Tower e Cellnex che operano su mercati di scala molto superiore.

Miglioramento del credito dei principali clienti

L’analisi di S&P evidenzia un miglioramento della qualità creditizia di TIM, grazie alla vendita delle infrastrutture di rete fissa, e ulteriore maggior stabilità dalla recente fusione tra Vodafone Italia e Fastweb, che porta Swisscom (che gode di un rating migliore, A- con outlook stabile) a essere il nuovo proprietario di Vodafone Italia.

Possibili revisioni future del rating

S&P potrebbe abbassare il rating se la leva finanziaria superasse 6.5x a causa di difficoltà operative o strategie finanziarie più aggressive del previsto. Al contrario, un miglioramento del rating sarebbe possibile se la leva rimanesse stabilmente sotto 5.5x, con un chiaro impegno della società verso politiche finanziarie più prudenti.

Punti Chiave Dettagli Rating BB+ confermato Outlook Stabile Soglia di leva 5.5x-6.5x Fattori di crescita Copertura 5G, digitalizzazione, contratti solidi Rischi principali Possibile incremento della leva finanziaria Possibili variazioni del rating Abbassamento se leva > 6.5x, miglioramento se < 5.5x

