Regione Emilia-Romagna e Lepida per il Progetto MAAS

Regione Emilia-Romagna e Lepida collaborano su diversi temi legati alla mobilità dell’intero territorio regionale, sviluppando insieme progetti e iniziative per la condivisione dei dati di mobilità delle Agenzie di Trasporti che operano in ambito regionale.

Tra le iniziative intraprese in questi anni si ricordano a titolo di esempio il progetto Travel Planner, i Sistemi per l’accesso dei disabili alle varie ZTL presenti nei centri storici delle città, l’accesso alle ZTL per le merci, servizi pensati e sviluppati con logica integrata tra i comuni della nostra regione.

All’interno di questo percorso di collaborazione progettuale, la Regione ha presentato domanda di partecipazione al bando nazionale MAAS (Mobility As A Service for Italy).

Con comunicazione del 6 settembre 2023, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale con nota n. DTD-PNRR-2914 ha ritenuto di assegnare al progetto presentato dalla Regione, il secondo miglior punteggio in graduatoria su un totale di 19 proposte presentate, procedendo a finanziare i primi sette progetti con un importo di 2,3M€ ciascuno per un totale complessivo di 16,1M€.

Questo importante riconoscimento, oltre a confermare l’ottima sinergia e collaborazione tra i servizi regionali e le strutture tecniche di Lepida, consolidano il modello di condivisione dei dati di mobilità all’interno della nostra regione che diventa pertanto sempre più integrata e coerente al Nodo nazionale, evolvendo il Nodo regionale verso la struttura dati multilivello, in grado di gestire e erogare servizi sempre più evoluti a servizio del cittadino.