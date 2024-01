Un assistente tascabile che utilizza le app dell’utente e risolve piccoli compiti senza cellulare, con una tecnologia che ricorda altri assistenti virtuali come Siri e Alexa, è una delle stelle del CES 2024 di Las Vegas, la principale kermesse globale dell’hitech di largo consumo.

L’intelligenza artificiale è il momento clou dell’edizione di quest’anno del mega evento sull’innovazione che si svolgerà questa settimana negli Stati Uniti. E il Rabbit R1 è un esempio calzante.

Dispositivo AI touchscreen

Rabbit ha presentato allo show il dispositivo portatile di intelligenza artificiale touchscreen, che funziona come un walkie-talkie e ha funzionalità di fotocamera.

L’R1 è pubblicizzato come un dispositivo che fa ciò che può fare un’app: organizzare una riunione, chiamare un’auto o modificare la data di un volo.

Per fare ciò, l’utente preme un pulsante sul lato dell’R1, che ha le dimensioni di una carta di credito, e dice ciò di cui ha bisogno tramite walkie-talkie.

Ha un sistema operativo interno, Rabbit OS, e il cosiddetto LAM (Largen Action Model), un sistema che fa eseguire le applicazioni all’intelligenza artificiale.

Basta app sullo smartphone

Secondo gli espositori il sistema operativo interno elimina la necessità di scaricare e utilizzare diverse app sullo smartphone.

Il dispositivo arancione ha due microfoni, un pulsante di scorrimento, un pulsante push-to-talk e una fotocamera rotante.

La piccola fotocamera viene utilizzata per scansionare gli oggetti intorno al dispositivo, così puoi filmare il cibo nel frigorifero e chiedere all’R1 di darti suggerimenti per ricette, ad esempio.

Un computer semplificato

“La nostra missione è creare il computer più semplice possibile, qualcosa di così intuitivo che non sia necessario imparare a usarlo”, dice Jesse Lyu, CEO di Rabbit, alla presentazione del prodotto. “Non vogliamo che l’R1 sostituisca il tuo iPhone, è solo un dispositivo di diversa generazione.”

I dati memorizzati sull’R1 possono essere cancellati in qualsiasi momento, e la modalità di ascolto non è sempre attiva, il microfono non registra a meno che non venga premuto il pulsante laterale.

L’R1 costa 199 dollari ed è disponibile per il preordine sul sito ufficiale dell’azienda.