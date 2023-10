PRECINCT, il “Final Workshop” del progetto europeo a Bologna

Di particolare interesse è stata la dimostrazione dedicata al Living Lab di Bologna a cui Lepida ha partecipato come partner di progetto, insieme a ITL e all’Aeroporto di Bologna, coinvolgendo come stakeholder Tper e MEX.

Si è tenuto a Bologna presso la sala 20 maggio 2012 di Regione Emilia-Romagna l’evento finale di presentazione dei risultati del progetto europeo PRECINCT, volto a sviluppare strumenti tecnologici e approcci collaborativi tra infrastrutture critiche (CI) di una specifica area geografica per offrire maggiore resilienza a fronte di minacce cyber e fisiche.

Nel corso dell’evento sono state presentate sia le soluzioni tecnologiche integrate nella ricerca, sia le raccomandazioni tecniche e gestionali per attuare politiche di coordinamento tra infrastrutture critiche, raccolte nel White Paper che sarà disponibile sul sito del progetto.

Di particolare interesse è stata la dimostrazione dedicata al Living Lab di Bologna a cui Lepida ha partecipato come partner di progetto, insieme a ITL e all’Aeroporto di Bologna, coinvolgendo come stakeholder Tper e MEX.

Il Digital Twin e gli altri componenti integrati offrono ai gestori di queste infrastrutture un set di strumenti di supporto alle decisioni condivisi – basati sull’acquisizione di cospicue moli di dati storici e real-time – per migliorare la resilienza dell’intero sistema, a differenza della prassi corrente in cui ogni infrastruttura opera in modo “chiuso”.

Mappe di reti e nodi critici, cruscotti per analitiche di dati storici e real-time ai fini predittivi, segnalazioni di alert, simulazioni di effetti a cascata sulle altre infrastrutture sono gli strumenti realizzati e su cui è stato fatto il focus nella giornata.

Grazie al progetto e all’interazione con le altre infrastrutture critiche del sito sperimentale Lepida ha acquisito ulteriore know-how sull’analisi del traffico dati ai fini della cybersecurity, ha maturato maggiore consapevolezza delle esigenze degli altri partner e ha sperimentato in forma embrionale l’infrastruttura di Big Data, in corso di sviluppo nell’ambito della Regione Emilia-Romagna.