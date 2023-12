Tra le azioni in corso, la messa in esercizio dei servizi che oltre 30 Comuni hanno contrattualizzato con Lepida e i trasferimenti verso soluzioni qualificate ACN di “Data Center as a Service” e “Cloud Virtual Data Center”.

Continuano le azioni di supporto di Lepida nei confronti degli enti soci per consentire l’utilizzo dei quattro datacenter regionali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Investimento 1.2 della Misura 1 del PNRR.

Sono diversi gli ambiti di azione che si stanno attuando. In primo luogo, la messa in esercizio dei servizi che oltre 30 Comuni hanno contrattualizzato con Lepida, direttamente o attraverso le Unioni di cui sono parte, con il trasferimento in sicurezza verso le soluzioni qualificate nel marketplace ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) denominate “Data Center as a Service” e “Cloud Virtual Data Center”.

È infatti in corso la migrazione di tipo IaaS di oltre 400 servizi, secondo le modalità previste dai relativi Avvisi PNRR, con particolare attenzione anche alle modalità di rendicontazione e alla reportistica prevista per gli Enti dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Con questa soluzione, come esemplificato anche dai rappresentanti dell’Unione Terre d’Argine in una recente conferenza stampa sul tema, gli enti soci possono beneficiare di servizi innovativi a costi contenuti, con il vantaggio di poter conoscere l’ubicazione dei propri dati che risiedono fisicamente in un luogo gestito e sicuro.

Sul percorso di migrazione di tipo IaaS stanno convergendo anche alcuni enti di grandi dimensioni della comunità regionale, quale il Comune di Bologna. La seconda linea d’azione riguarda la predisposizione dell’infrastruttura per i fornitori di SaaS, indicati a Lepida dagli Enti Soci che hanno aderito agli Avvisi PNRR con la modalità “Aggiornamento in sicurezza”.

Anche in questo caso, a fronte di diverse decine di contratti già sottoscritti (quasi 30 quelli che vedono Lepida come capofila), sono in corso le attività tecniche di predisposizione di cluster dedicati per i diversi fornitori. Anche per la soluzione SaaS sono presenti Enti capoluogo di provincia, come il Comune di Parma.

Il terzo ambito riguarda la contrattualizzazione e predisposizione dei Piani di migrazione con le Aziende Sanitarie che hanno scelto l’infrastruttura Lepida in risposta all’Avviso Multimisura 1.1-1.2: ASL/AO del PNRR.