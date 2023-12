Pnrr, gli aggiornamenti in Emilia Romagna

Durante il mese di novembre si sono svolte numerose attività; infatti, oltre agli usuali tavoli tecnici, si sono tenuti due incontri incentrati sulla Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati e sullo stato di avanzamento del Fascicolo del Cittadino relativo alla misura 1.4.1.

Si segnala la pubblicazione di un nuovo Avviso afferente all’Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” per favorire la migrazione in Cloud delle Scuole, con uno stanziamento di 5 milioni di euro; l’Avviso sarà aperto fino a esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 01.03.2024.

Di grande rilevanza le novità inserite nell’ultimo decreto emesso relativo alla misura 1.4.3 PagoPA Comuni: la dotazione finanziaria è incrementata dell’ulteriore importo di 10 milioni di euro, portando così la dotazione complessiva dell’Avviso a 35 milioni di euro.

Inoltre, è stata istituita un’ulteriore finestra temporale per il periodo 11.11.2023–02.02.2024 entro cui possono essere presentate le domande di finanziamento.

Proprio per questo motivo il DTD ha consigliato agli Enti coinvolti di valutare una ricandidatura dei propri servizi, previa consultazione dei propri account manager.

Si comunica infine che in data 16.11.2023 si è tenuto un incontro molto positivo tra Lepida e ACN che ha chiarito diversi aspetti rispetto alle qualificazioni dei Datacenter e ai servizi Cloud, quali: modalità e aspetti relativi al presidio dei Datacenter, rapporto tra le strutture IaaS e SaaS e garanzia delle performance con identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti.

Si ricorda che gli incontri, di norma, si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.