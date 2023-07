PNRR Emilia Romagna, tutte le novità

ACN, a valle della dichiarazione di Lepida inviata ad inizio aprile 2023, ha pubblicato sul cloud marketplace la qualificazione del servizio “Datacenter as a Service” che identifica lo IaaS qualificato di Lepida.

Gli incontri del tavolo tecnico sul PNRR proseguono e nell’ultimo mese ci sono state importanti novità. ACN, a valle della dichiarazione di Lepida inviata ad inizio aprile 2023, ha pubblicato sul cloud marketplace la qualificazione del servizio “Datacenter as a Service” che identifica lo IaaS qualificato di Lepida.

Contestualmente, relativamente alla misura 1.2, sono state inviate 8 offerte per lo IaaS qualificato di Lepida.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a metà maggio che hanno visto il territorio dell’Emilia-Romagna colpito da un’alluvione disastrosa, è stato pubblicato dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) il Decreto n. 89/2023 che prevede il differimento di 120 giorni dei termini per la contrattualizzazione e il completamento delle attività previsti nell’Allegato 2 degli Avvisi pubblici per tutti gli Enti ammessi a finanziamento ubicati nei territori colpiti di cui all’Allegato 1 del DL61/2023.

Recentemente, con il supporto del DTD, sono stati firmati dalle Regioni i piani operativi per l’avvio della rete dei punti di facilitazione digitale previsti dalla Missione 1 allegato 1 del Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61 del PNRR.

Nello specifico, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il piano operativo del progetto a dicembre 2022 e sottoscritto l’accordo con il DTD a gennaio 2023: il progetto in numeri prevede 8,7M€ di finanziamento e 199 punti di facilitazione che abbiano contattato (servito) almeno 159.000 cittadini unici.

Avanzano anche le attività sulla misura 1.4.1, per cui si sono svolti tre incontri con focus tecnico sulle attività in corso e si comunica che sono state inviate 87 offerte sul servizio Fascicolo del Cittadino di cui 34 risultano già accettate.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono sempre ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.