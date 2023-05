Le videointerviste realizzate in occasione del via alla nuova edizione di Assinter Academy, inaugurata all’Università ‘Luiss’ di Roma. Antonini (Presidente di Assinter Italia): "Con la nostra Academy facciamo rete con aziende ICT sui progetti PNRR". Cammarota (DG di Assinter Italia): "Sul PNRR al via co-progettazione con aziende leader ICT".

Il videoracconto e le videointerviste realizzati in occasione del via all’edizione 2023-2024 di Assinter Academy, inaugurata il 4 maggio presso l’Università ‘Luiss Guido Carli’ di Roma. È stata la prima giornata di 10 mesi di corsi di Alta Formazione e Ricerca con il sostegno di 9 prestigiosi Atenei italiani e delle più importanti aziende del mercato ICT presenti in Italia, per trovare anche le migliori soluzioni tecnologiche per la realizzazione delle misure del PNRR su cui è coinvolta Assinter Italia, l’associazione che riunisce 21 società pubbliche ICT in-House per la trasformazione digitale della PA regionale e in parte centrale.