Il 2 maggio ore 10 la conferenza stampa online di Assinter per presentare la nuova edizione di 'Assinter Academy', che prenderà il via il 4 maggio presso l’Università ‘Luiss’ di Roma: inizierà un approfondimento scientifico di 10 mesi, con il sostegno di 9 Atenei e delle più importanti aziende del mercato ICT presenti in Italia, per fare il punto sulla realizzazione delle misure di digitalizzazione, innovazione, cybersecurity e sanità digitale del PNRR.

Il PNRR, con la una nuova governance può realizzare quel “cambio di passo” necessario per realizzare, concretamente e con i vantaggi sperati, i progetti contenuti in particolare nelle Missioni dedicate alla digitalizzazione, all’innovazione, al rafforzamento della cybersicurezza nella Pubblica Amministrazione fino al fascicolo sanitario elettronico 2.0 e alla creazione della piattaforma di telemedicina, con la massima attenzione alla protezione dei dati degli italiani.

Non più un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la programmazione “a cascata” dalle amministrazioni centrali a quelle locali, ma una progettualità che rende protagonisti il territorio e gli attori coinvolti.

Questo “cambio di passo” piace all’associazione Assinter Italia, la rete delle società pubbliche ICT in-House per la trasformazione digitale della PA regionale e in parte centrale.

E l’associazione contribuirà a questo cambio di vision oggi in atto, con puntuali approfondimenti scientifici, durante la nuova edizione di Assinter Academy, che sarà inaugurata il 4 maggio, dalle ore 9 alle 16, presso l’Università ‘Luiss Guido Carli’ di Roma (viale Pola 12, Aula 13).

Sarà la prima giornata di 10 mesi di corsi di Alta Formazione e Ricerca con il sostegno di 9prestigiosi Atenei italiani e delle più importanti aziende del mercato ICT presenti in Italia, per fare il punto sulla realizzazione delle misure di digitalizzazione, innovazione, cybersecurity e sanità digitale del PNRR.

Cammarota (Assinter): “Progettualità dal territorio, che parta dalle in-house pubbliche regionali specializzate in ICT“

“Un contributo scientifico a una visione ‘bottom-up’ sui progetti del PNRR legati alla digitalizzazione e all’innovazione. A quel ‘cambio di passo’ che noi abbiamo da tempo auspicato assieme alle Regioni”, ha affermato Maria Cammarota, direttore generale di Assinter, “assecondando una progettualità dal territorio, che parta dalle in-house pubbliche regionali specializzate in ICT, in grado anche di interfacciarsi, con un dialogo pre-competitivo, con le più importanti aziende private del settore, per trovare la migliore soluzione tecnologica.

Il protagonismo dei soggetti locali, come da sempre le Regioni e il sistema delle autonomie locali hanno sostenuto, è di fondamentale importanza per dare completezza al PNRR nei tempi stabiliti. Peraltro, siamo molto soddisfatti che questo approccio sia stato di recente proposto dalla nuova direzione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale”.

Moruzzi: “Assinter Academy sarà confronto e approfondimento tecnico e scientifico su FSE, Telemedicina, Cloud e IA”

“La nuova edizione di Assinter Academy”, ha commentato il prof. Mauro Moruzzi, esperto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e da molto tempo anima scientifica dell’Academy, “è quest’anno di particolare interesse.

Mi sembra un’ottima occasione di confronto e approfondimento tecnico e scientifico tra centri di ricerca di alto valore, mercato e progettualità dei territori, sulla fattibilità delle soluzioni tecnologiche proposte per il completamento del PNRR. Penso al Fascicolo Sanitario Elettronico, alla Telemedicina, ma anche al Cloud e all’Intelligenza Artificiale legata all’utilizzo dei dati individuali dei cittadini nel rispetto della normativa privacy“.

Il 4 maggio al via Assinter Academy presso l’Università ‘Luiss’ di Roma

AGENDA

Il 2 maggio ore 10 conferenza stampa online. Seguila in diretta sui social. Per accreditarsi come giornalista scrivere a redazione@key4biz.it

DIRETTA

Agenda Conferenza stampa

Diego Antonini , presidente – Assinter Italia

, presidente – Assinter Italia Maria Cammarota , Direttore Generale – Assinter Italia

, Direttore Generale – Assinter Italia Mariano Corso , docente della School of Management – Politecnico di Milano

, docente della School of Management – Politecnico di Milano Mauro Moruzzi , esperto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale

, esperto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale Un docente dell’Università “Luiss Guido Carli”

Un partner pre-competitivo di Assinter Italia



Modera: Luigi Garofalo, giornalista – Key4biz

Assinter Academy è riservata ai dipendenti delle in-house associate, ai partner e agli uditori invitati da Assinter Italia.

Per richiedere informazioni:

Email: academy@assinteritalia.it Telefono: +390699791443