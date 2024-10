Alla nuova edizione di Maker Faire Rome, che si terrà dal 25 al 27 ottobre presso il Gazometro Ostiense a Roma, i partecipanti potranno toccare con mano anche le soluzioni di intelligenza artificiale realizzate dal mondo di Assinter Italia, l’Associazione delle società in-house della Pubblica Amministrazione, che collabora con le maggiori imprese ICT del mercato e con i più importanti centri accademici italiani con l’obiettivo di creare innovazione e promuovere la transizione al digitale della PA.

Tra i progetti di elettronica, intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale e aumentata, gaming, musica, arte, formazione dei maker, innovatori e creativi di tutto il mondo presenti alla manifestazione di Roma, saranno mostrate, dunque, anche 21 progetti targati Assinter (eccoli nel dettaglio), tra cui:

‘GenAI-SmartChat’ sviluppato da ARIA , l’in-house della Regione Lombardia: utilizza la Generative Al per la costruzione di un tool a supporto degli utenti di business, per rispondere in modo conversazionale a domande su dataset in ambito sanitario pubblicati su portale open data e quesiti sulla normativa specifica in ambito energetico.

, l’in-house della Regione Lombardia: utilizza la Generative Al per la costruzione di un tool a supporto degli utenti di business, per rispondere in modo conversazionale a domande su dataset in ambito sanitario pubblicati su portale open data e quesiti sulla normativa specifica in ambito energetico. Camilla, il nuovo volto della PA, sviluppata da CSI Piemonte : Camilla è l’assistente digitale, basata sull’intelligenza artificiale generativa, creata con i più avanzati modelli grafici per la costruzione di avatar digitali realistici. L’obiettivo è quello di trasformarla nell’assistente personale dei cittadini, ridisegnando completamente l’esperienza di contatto fra persone e pubbliche amministrazioni. Per esempio, aiuta i cittadini a compilare i moduli.

: Camilla è l’assistente digitale, basata sull’intelligenza artificiale generativa, creata con i più avanzati modelli grafici per la costruzione di avatar digitali realistici. L’obiettivo è quello di trasformarla nell’assistente personale dei cittadini, ridisegnando completamente l’esperienza di contatto fra persone e pubbliche amministrazioni. Per esempio, aiuta i cittadini a compilare i moduli. Digital Phatology, sviluppato da Engineering , società partner di Assinter , è un sistema integrato innovativo che collega il software di Anatomia Patologica a strumenti quali viewer per vetrini digitalizzati, algoritmi Al e realtà aumentata. Supporta l’operatività del medico patologo, automatizzando alcune attività, integrando dati eterogenei attraverso la digitalizzazione.

, società partner di , è un sistema integrato innovativo che collega il software di Anatomia Patologica a strumenti quali viewer per vetrini digitalizzati, algoritmi Al e realtà aumentata. Supporta l’operatività del medico patologo, automatizzando alcune attività, integrando dati eterogenei attraverso la digitalizzazione. VR4eViewer di Exprivia, un’altra azienda partner di Assinter, è un innovativo sistema che consente di visualizzare ricostruzioni volumetriche delle immagini diagnostiche, perfettamente sincronizzate con il viewer diagnostico di Exprivia. Grazie a “VR4eViewer”, la realtà virtuale diventa un potente alleato per una diagnosi più accurata e collaborativa, portando l’esperienza diagnostica a un livello superiore.

Per conoscere l’obiettivo della presenza di Assinter al Maker Faire Rome abbiamo intervistato il suo Direttore ad interim Antonello Ghisaura:

Key4biz. Quest’anno tra i protagonisti di Maker Faire Rome anche Assinter Italia. Per dare quale contributo nel processo di accelerazione della transizione digitale e green del nostro Paese?

Antonello Ghisaura. Con grande piacere Assister Italia partecipa per la prima volta a Maker Faire, un appuntamento imperdibile per makers, innovatori e creativi. Una iniziativa in grado di attrarre l’interesse di 70mila visitatori e che trasforma il Gazometro nella Capitale dell’innovazione per tre giorni.

Il contributo rilevante di Assinter sarà rappresentato dall’esperienza dei propri soci, le società regionali di informatica in-house, che rappresentano un comparto di 8.000 dipendenti a livello italiano. E, altrettanto importante, l’esperienza dei partner afferenti alla Community Assinter composto da alcune delle più rilevanti società nazionali e multinazionali del comparto IT.

Tutti insieme ci presentiamo a Maker Faire con le nostre soluzioni, già realizzate, di Intelligenza Digitale. In un momento storico nel quale, in Italia, è facile partecipare ad iniziative nelle quali si parla di AI, abbiamo deciso non solo di parlarne ma di mostrare concretamente cosa abbiamo già realizzato.

Tutti insieme vogliamo portare un contributo di concretezza per dimostrare, con fatti reali, che il processo di transazione digitale è già in corso.

Key4biz. Gli associati e partner di Assinter presenteranno in questa edizione una pluralità di soluzioni tecnologiche, basate sull’AI (eccole tutte). Assinter che ruolo chiave può giocare in questa era dell’intelligenza artificiale?

Antonello Ghisaura. 13 aziende, tra soci e partner, mostreranno al grande pubblico di Maker Faire prodotti e soluzioni di intelligenza artificiale che stanno, già oggi, contribuendo a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Pubblica Amministrazione nonché la qualità della vita dei cittadini e l’operatività delle imprese.

Assister gioca un ruolo unico e fondamentale in questo momento storico. L’innovazione del Paese passa necessariamente dall’innovazione della Pubblica Amministrazione. La PA detiene enormi quantità di dati di qualità, che sono la base dei sistemi di IA e, grazie alla Community Assinter, si stanno già sviluppando quelle capacità necessarie per gestire questa sfida, interpretando le esigenze normative ed etiche specifiche della cosa pubblica.

Le soluzioni che presenteremo nei prossimi giorni a Maker Faire sono soluzioni all’avanguardia, che spaziano dall’ambito sanità alla PA, passando per territorio, cittadini e cultura.

Invitiamo tutti i professionisti dell’innovazione così come i semplici cittadini affascinati dallo sviluppo tecnologico a venirle a vedere al Gazometro.

Key4biz. Ai panel parteciperanno anche il presidente di Assinter Pacini fino al Vicepresidente Surico: quali visioni porteranno al Maker Faire?

Antonello Ghisaura. Il Presidente Pietro Pacini sta guidando l’Associazione con lungimiranza e una grande passione. Le parole chiave si questa azione sono certamente: concretezza, innovazione, sviluppo e sostenibilità.

Il Presidente può contare su una squadra solida e affiatata di vice Presidenti competenti tra i quali ha un ruolo rilevante Francesco Surico che esercita la delega sull’Intelligenza Artificiale.

Entrambi porteranno all’attenzione del vasto pubblico del Maker Faire il ruolo unico e fondamentale che le in-house ogni giorno svolgono quale raccordo tra i bisogni e le necessità del territorio e dei cittadini e le Istituzioni centrali e periferiche. Rappresentano un motore essenziale per lo sviluppo dei territori e del Paese.

Assinter, infatti, è convinta che con il giusto supporto legislativo, l’Italia possa diventare un leader nell’innovazione digitale, offrendo ai cittadini servizi pubblici sempre più efficienti, trasparenti e accessibili, elaborando conoscenze originali e vincenti. Per questo, Assinter sta monitorando con attenzione il percorso di adozione del Regolamento UE sull’IA e apprezza lo sforzo nazionale di dotare fin d’ora lo sviluppo e l’implementazione di sistemi di IA di un framework normativo di riferimento.

Key4biz. Infine, qual è il target dei partecipanti attesi alla manifestazione?

Antonello Ghisaura. Stando ai numeri della scorsa edizione, che ha visto circa 70.000 visitatori nei tre giorni, ci aspettiamo anche quest’anno una partecipazione significativa da parte di appassionati ed esperti di innovazione e ICT, accademici, rappresentanti della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni. Questo tipo di evento non solo attira curiosi e professionisti, ma rappresenta anche un’occasione cruciale per il networking e lo scambio di idee tra i vari attori del settore.

Aspettiamo tutti al nostro stand “Intelligenza artificiale: soluzioni del (e dal) mondo Assinter”, che si trova nell’AREA J – Gazometro Ostiense Ingresso: Via del Commercio, n. 9-11.

