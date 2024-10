La videointervista a Pietro Pacini, presidente di Assinter Italia, in occasione della recente edizione di Maker Faire Rome, che si tenuta dal 25 al 27 ottobre presso il Gazometro Ostiense.

“Siamo qui perché come Assinter volevamo essere in un luogo dove poter non solo parlare di intelligenza artificiale, ma anche far vedere diverse soluzioni innovative, soprattutto nel mondo del digitale e dei servizi al cittadino – ci ha spiegato Pacini – alcune ad esempio molto importanti nel mondo della medicina. In queste postazioni abbiamo portato le migliori soluzioni dei nostri partner e dei nostri soci, da mostrare ai visitatori del Maker Faire di Roma”.

