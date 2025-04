Cina, nuovo fondo per l’AI: 8 miliardi di dollari in progetti in fase embrionale

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

La Cina ha annunciato un importante passo strategico per consolidare la propria posizione nel settore dell’AI, istituendo un fondo statale da 60 miliardi di yuan (circa 8,2 miliardi di dollari) focalizzato su progetti in fase embrionale. Il fondo, denominato ‘AI Industry Investment Fund’, è stato creato nel gennaio 2025 con la supervisione dei ministeri dell’Industria e delle Finanze, e sarà gestito da Guozhi Investment, società a controllo statale.

L’iniziativa si colloca nel quadro della più ampia strategia nazionale che mira all’autosufficienza tecnologica, in particolare nei settori chiave come quello dei semiconduttori, già sostenuti dalla cosiddetta ‘Big Fund’. Questo nuovo fondo punta a rafforzare l’intera catena del valore dell’AI, finanziando ambiti come potenza computazionale, algoritmi, gestione dei dati e applicazioni.

Una particolare attenzione sarà rivolta all’AI incarnata, ossia a quei sistemi intelligenti capaci di interagire con ambienti fisici attraverso agenti robotici, considerata una frontiera promettente per la commercializzazione dell’AI.

Il progetto emerge in un contesto geopolitico teso, in cui gli Stati Uniti continuano a restringere l’accesso cinese a tecnologie avanzate, includendo nuove aziende nella blacklist commerciale. Il governo centrale cinese, attraverso questo fondo, intende stimolare lo sviluppo di imprese di alta qualità, specialmente nell’hub tecnologico di Shenzhen, rafforzando capitale, competenze e fiducia.

Secondo previsioni interne, il mercato cinese dell’AI potrebbe raggiungere un valore di 5,6 trilioni di yuan entro il 2030. Questo ambizioso programma d’investimento rappresenta un segnale chiaro dell’intenzione di Pechino di assumere un ruolo guida nella corsa globale all’innovazione tecnologica.

Jack Dorsey ed Elon Musk vorrebbero eliminare completamente le leggi sulla proprietà intellettuale

Una dichiarazione concisa di Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter (ora X) e Square, ha innescato un acceso dibattito sul valore e il futuro della proprietà intellettuale (IP). Il messaggio, pubblicato sulla piattaforma X, recitava semplicemente ‘eliminate tutte le leggi sulla proprietà intellettuale’.

A rafforzare l’affermazione è intervenuto Elon Musk, che ha risposto: ‘Sono d’accordo’. Questo scambio è avvenuto in un contesto in cui numerose aziende AI, tra cui OpenAI, sono coinvolte in controversie legali per presunte violazioni di copyright legate all’addestramento dei propri modelli.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Mentre alcuni, come l’investitore Chris Messina, hanno colto lo spunto per criticare un potenziale abuso delle normative IP da parte delle AI, altri — tra cui Ed Newton-Rex di Fairly Trained — hanno condannato l’affermazione come un attacco ai creatori. Newton-Rex ha definito i due imprenditori come ‘esecutivi tech in guerra aperta contro chi non vuole vedere il proprio lavoro saccheggiato per profitto’.

Dorsey ha successivamente chiarito la sua posizione, sostenendo che esistono ‘modelli migliori per remunerare i creativi’, criticando l’attuale sistema come inefficiente e controllato da intermediari interessati solo alla rendita. Musk, coerente con dichiarazioni passate in cui definiva i brevetti ‘per i deboli’, ha rafforzato la sua opposizione a un sistema che percepisce come un ostacolo all’innovazione.

Il dibattito evidenzia una tensione crescente tra tutela della creatività e sviluppo dell’AI, con implicazioni che potrebbero ridefinire l’equilibrio tra diritto d’autore, tecnologia e libertà d’uso delle informazioni. In un’epoca in cui la linea tra provocazione online e politiche reali è sempre più sottile, simili dichiarazioni sollevano questioni cruciali sul futuro della creazione intellettuale.

