Quattro bandi per accelerare l’utilizzo delle tecnologie digitali avanzate in tutta l’Ue

In totale ci sono 140 milioni di euro per rafforzare il percorso di digitalizzazione dell’Unione europea, ma soprattutto per implementare ricerca, sviluppo e utilizzo delle soluzioni di intelligenza artificiale (AI) in tutti gli Stati membri.

Non solo, Bruxelles vuole continuare a promuovere la formazione avanzata per supportare la diffusione delle nuove tecnologie e creare quindi un bacino di competenze digitali sufficiente almeno a far fronte alla domanda inevasa di nuove figure professionali di cui le imprese e l’industria hanno sempre più bisogno.

AI e semiconduttori

A favore di una più rapida introduzione dell’AI generativa nelle amministrazioni pubbliche centrali e locali la Commissione ha aperto un bando da 55 milioni di euro.

Una fetta di queste risorse sarà destinata anche al settore agroalimentare, alle attività dedicate alla conformità normativa, agli spazi dati e al rafforzamento dell’Alleanza europea sulle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

Le accademie del digitale e le reti dei poli dell’innovazione

Per accrescere le competenze digitali avanzate ci saranno 27 milioni di euro, che saranno impiegati per la nascita di quattro nuove accademie nel settore della scienza quantistica, dell’AI e della realtà virtuale e le sue applicazioni.

Un’altra call da 11 milioni di euro sarà finalizzata al completamento e l’espansione della rete degli hHb europei per l’innovazione digitale (EDIH).

Queste iniziative rientrano nel piano generale per la realizzazione degli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)

Internet più sicura e lotta alla disinformazione

Al miglior utilizzo delle tecnologie internet e digitali sono destinati 47 milioni di euro. Di questi, 5 milioni di euro saranno destinati alla creazione di una rete europea di fact-checker , in linea con gli orientamenti politici 2024-2029 presentati dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Tutti i bandi si chiuderanno il 2 settembre 2025. Le informazioni relative ai bandi e alla procedura di candidatura sono disponibili sul Portale dei finanziamenti e degli appalti dell’UE.

Le azioni messe in campo dall’Unione rientrano nella prima serie di inviti nell’ambito del programma di lavoro DIGITALE 2025-2027 , incentrato sull’implementazione di tecnologie innovative di prossima generazione in tutta Europa.

