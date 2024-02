Assinter Italia, Antonello Ghisaura nominato Direttore ad interim

Antonello Ghisaura è il direttore ad interim di Assinter Italia. La nomina è stata decisa oggi dall’Assemblea dei soci dell’Associazione delle 21 società in house che operano nel settore dell’ICT per la Pubblica Amministrazione italiana. La scelta è nata dalle dimissioni della Direttrice Maria Cammarota. Antonello Ghisaura sarà in carica dal 1° marzo e rimarrà alla guida di Assinter per alcuni mesi sino alla selezione del nuovo direttore.

Ghisaura è attualmente responsabile della Direzione dell’area Acquisti e Servizi aziendali di CSI Piemonte e per 6 mesi sarà anche Direttore ad interim di Assinter, il network con più di 10 anni di attività che ha assunto nel tempo un ruolo importante per la trasformazione digitale del Paese.

Il presidente Pacini: “La sua esperienza e competenza contribuiranno al continuo successo e sviluppo di Assinter“

Il Presidente di Assinter Italia Pietro Pacini: “A seguito delle dimissioni della direttrice Cammarota, si è reso necessario individuare, in questa fase di passaggio e di forte espansione dell’Associazione, la nomina di un Direttore ad interim, per la durata di circa sei mesi. Siamo fiduciosi che il Dottor Ghisaura sarà in grado di guidare l’organizzazione con successo. La sua esperienza e competenza contribuiranno al continuo successo e sviluppo di Assinter. Nel frattempo, si avvierà un iter di selezione del nuovo Direttore, il quale, dovrà possedere doti di leadership per gestire un network così importante, l’evoluzione dell’Academy e avere una visione prospettica in senso digitale del Sistema Paese”.

Antonello Ghisaura: “Raccolgo con grande entusiasmo la sfida, consapevole del ruolo strategico di Assinter nel favorire l’innovazione tecnologica del Paese e accompagnare la transizione al digitale”

Le parole del Direttore neo eletto: “Ringrazio il Presidente Pietro Pacini e tutti i Soci per la fiducia accordatami. Raccolgo con grande entusiasmo la sfida, consapevole del ruolo strategico di Assinter e delle singole aziende e dei consorzi associati nel favorire l’innovazione tecnologica del Paese e accompagnare la transizione al digitale”.

Il Presidente e tutto il Comitato Direttivo esprimono la propria riconoscenza per l’importante contributo dell’Ing. Cammarota nel corso del suo mandato, durante il quale ha guidato con dedizione l’Associazione.

