Assinter Academy e Aruba puntano su formazione, innovazione e sostenibilità

Sordi (Aruba): “Collaborazione tra pubblico e privato fondamentale per accelerare la trasformazione digitale del Paese”. Ghisaura (Assinter): “L’obiettivo di Assinter Academy è promuovere dialogo tra le in-house del territorio e le aziende IT”. L’incontro al Tecnopolo Tiburtino di Roma, in cui è situato il Data Center IT4 di Aruba.

Aruba, cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, e Assinter Italia, l’Associazione delle Società per l’Innovazione Tecnologica nelle Regioni, hanno organizzato un nuovo momento di dialogo sulle sfide e le opportunità del settore IT.

L’incontro rientra nelle attività progettate in abito Assinter Academy che, giunta ormai alla sua decima edizione, ha l’obiettivo di formare e aggiornare società in-house regionali e in parte centrali, ICT e aziende partner su argomenti specifici nell’ambito dell’innovazione tecnologica.

Grazie a workshop e speech tematici presieduti da Aruba e alla visita all’Hyper Cloud Data Center IT4, l’incontro ha offerto un’occasione di approfondimento sulle strategie digitali e sostenibili alla base della progettazione e gestione dei data center moderni, evidenziando sinergie e opportunità di collaborazione tra pubblico e privato e presentando soluzioni all’avanguardia, dalla colocation al disaster recovery, dal cloud a servizi trust, fondamentali per supportare la trasformazione digitale di aziende ed enti pubblici.

Ad aprire i lavori è stato Stefano Sordi, General Manager di Aruba, che a margine dell’evento ha dichiarato: “Crediamo che la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per accelerare la trasformazione digitale del Paese. Il dialogo con società in-house, Regioni e partner rappresenta per noi un’importante occasione di crescita e condivisione. Aruba investe da sempre in servizi cloud e infrastrutture IT sicure, sostenibili e ad alte prestazioni, certificate secondo i più elevati standard del nuovo Regolamento unico per la Pubblica Amministrazione. Siamo orgogliosi di aver accolto Assinter nel nostro Data Center Campus di Roma, un hub strategico progettato per garantire scalabilità, sovranità del dato e massima efficienza operativa.”

Da parte di Assinter, è stato sottolineato il valore della cooperazione con il settore privato per garantire una digitalizzazione sicura e sostenibile. Antonello Ghisaura, Direttore di Assinter, portando i saluti del Presidente Pietro Pacini, ha così commentato: “I data center rappresentano una risorsa strategica necessaria, per l’intero comparto, poiché sono il cuore pulsante della digitalizzazione dei servizi pubblici e svolgono un ruolo fondamentale nella garanzia di un’operatività efficiente e sostenibile. L’evento di oggi ha offerto un momento di focus sinergico sui temi della sostenibilità, data center e sovranità dei dati, con il contributo attivo della Community Assinter. L’obiettivo di Assinter Academy è quello di promuovere un dialogo e confronto diretto tra le in-house del territorio italiano e le aziende più rilevanti del settore IT. Come associazione, crediamo fortemente in questo dialogo costruttivo per rispondere con efficacia alle sfide sempre più attuali poste dalla rivoluzione digitale in atto.”

Tra i momenti più significativi della giornata, la tavola rotonda “Il valore strategico dei data center tra sostenibilità e innovazione” che ha visto la partecipazione di rappresentanti di CSI Piemonte, Insiel, Sicilia Digitale, Exprivia, Aruba e DXC. Il confronto ha messo in evidenza il ruolo chiave dei data center nella transizione digitale ed ecologica del Paese, analizzando soluzioni per ottimizzare l’efficienza delle risorse. Ed inoltre, la presentazione del progetto Dynamo – The European Cloud Alternative, a cura del CRO Enrico Fossati, relativo alla realizzazione di un nuovo modello di competitività per il cloud europeo.

A seguire, il tour dell’Hyper Cloud Data Center, il campus tecnologico innovativo e iperconnesso di Aruba a Roma, progettato per ospitare le infrastrutture IT di aziende di ogni dimensione – dagli hyperscaler alla Pubblica Amministrazione. Si estende su un’area di 74.000 m², con 52.000 m² destinati ai data center, per un totale di 30 MW di potenza IT. Al momento, il primo dei 5 data center previsti è già attivo ed è certificato Rating 4 ANSI/TIA-942-C che attesta la capacità di garantire continuità operativa ai massimi livelli.

