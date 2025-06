I floppy disk, le videocassette, le camere tappezzate di poster e il fascino delle prime connessioni lente e rumorose: gli anni ’90 rappresentano un’epoca irripetibile, in cui la tecnologia ha cominciato a entrare nelle case degli italiani, cambiando per sempre il modo di comunicare. In questo contesto si inserisce la nuova campagna di comunicazione di Aruba, il principale provider italiano di servizi cloud, data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, che lancia lo spot TV dedicato ad “Aruba Fibra”, il servizio FTTH pensato per rispondere alle esigenze di velocità, modularità e semplicità degli utenti digitali di oggi.

“Abbiamo vissuto l’emozione della prima connessione e oggi offriamo la velocità e l’affidabilità che ogni generazione si aspetta. Con Aruba Fibra vogliamo garantire a tutti, da chi è cresciuto con il modem 56k ai nativi digitali, una connessione semplice, potente e pronta per ogni sfida di oggi e del futuro.” ha commentato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba.

La campagna ruota attorno al concept “Dall’analogico alla fibra. Connettiamo generazioni da sempre” e nasce con l’obiettivo di raccontare – attraverso il linguaggio della nostalgia e un’estetica rétro-futuristica – il legame tra l’emozione della connessione di ieri e le potenzialità della tecnologia di oggi.

Lo spot si apre in una cameretta tipica degli anni ’90: un monitor CRT, un modem 56k pronto a connettersi e un’estetica da VHS consumata. Sulla scena, un biker in versione 8-bit percorre uno scenario da videogioco a scorrimento laterale, affrontando ostacoli fino a trasformarsi – insieme all’ambiente – in una versione moderna e futuristica grazie all’incontro con l’icona della fibra. Un passaggio simbolico che mostra quanto la tecnologia sia cambiata, ma anche quanto Aruba abbia accompagnato questa evoluzione, affiancando milioni di utenti dal giorno zero della connettività.

Lo storytelling punta a creare un legame autentico tra passato e futuro, sottolineando la storicità del brand e la sua capacità di evolversi con i tempi.

Con tagli da 30, 15 e 7 secondi, lo spot sarà on air da giugno ad ottobre in TV – su La7 e Netflix – e sarà supportato da un ampio piano cross-media che prevede attività di digital performance su Google Ads, Meta, YouTube, Spotify, Twitch e programmatic video advertising, oltre ad attività di affiliate marketing affiancate ad attività di stampa e PR. La creatività è stata sviluppata internamente.

Lo spot accompagna l’offerta commerciale Fibra Aruba, disponibile in promozione in due soluzioni, valide rispettivamente fino al 28 ottobre e al 4 novembre 2025:

Fibra Aruba Promo : connessione FTTH personalizzabile con servizi aggiuntivi come chiamate illimitate, router a noleggio e IPv4 statico. Prezzo promozionale di 17,69€/mese per i primi sei mesi, poi 24,90€/mese .

: connessione FTTH personalizzabile con servizi aggiuntivi come chiamate illimitate, router a noleggio e IPv4 statico. Prezzo promozionale di per i primi sei mesi, poi . Fibra Aruba All-In Promo: include connettività FTTH, router e chiamate illimitate. Prezzo promozionale di 19,89€/mese per i primi sei mesi, poi 27,90€/mese.

Entrambe le promozioni prevedono una novità assoluta per Aruba Fibra: con l’acquisto di Fibra Aruba Promo o Fibra Aruba All-in Promo i clienti otterranno inclusa una velocità di download fino 2.5 Gbps (invece di 1 Gbps) e di upload fino a 1 Gbps (invece di 300 Mbps).

Lo spot è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=iJPkW4FHYaY

Per ulteriori informazioni: https://fibra.aruba.it/

