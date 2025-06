On air su La7 e Netflix, lo spot nasce per raccontare l’evoluzione del servizio: Aruba SuperSite si rivolge a piccole e medie attività e a tutti coloro che vogliono costruire il proprio sito, anche senza competenze tecniche specifiche, in pochi semplici passaggi.

Aruba,provider italiano di servizi cloud, data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, lancia la nuova campagna di comunicazione dedicata ad Aruba SuperSite, il servizio dedicato alla creazione di siti web, oggi ancora più rinnovato e accessibile grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e a un importante ampliamento delle funzionalità.

La nuova campagna nasce per raccontare in modo originale e coinvolgente l’evoluzione del servizio: “Aruba SuperSite si rivolge a tutti – piccole e medie attività – che vogliono costruire il proprio sito, anche senza competenze tecniche specifiche, in pochi semplici passaggi”.

Protagonista dello spot TV è un ragazzo qualunque che si trova inizialmente in un ambiente grigio e spoglio, mentre cerca di capire come realizzare un sito web. Attraverso Aruba SuperSite, l’ambiente in cui lavora si trasforma e colori saturi, animazioni dinamiche ed un’estetica che richiama l’età d’oro dei fumetti accompagnano la nascita del suo progetto online.

A chiusura dello spot, il protagonista indossa un mantello da supereroe, simbolo dei “superpoteri” acquisiti e della possibilità di realizzare qualcosa che sembrava fuori portata. È questo il messaggio chiave della campagna, racchiuso nel payoff: “Il sito che vuoi è possibile”.

La campagna ruota attorno al concetto di empowerment digitale: oggi anche chi non ha alcuna esperienza in ambito tech o design può costruire la propria presenza online in modo semplice, intuitivo e professionale.

Lo storytelling punta a creare un forte legame emotivo con il pubblico, mostrando come la tecnologia, se ben progettata e resa accessibile, possa davvero abilitare chiunque. La creatività è firmata internamente.

Lo spot, disponibile nei formati da 47 e 15 secondi, è on air su La7 e Netflix, ed è supportato da un ampio piano media che include una campagna di digital performance su YouTube, Meta e Google Ads.

Inoltre, è in corso un’importante attività di Influencer Marketing realizzata tramite l’agenzia We Are Era, con il coinvolgimento di creator autorevoli e riconosciuti per la loro capacità di raccontare soluzioni tech in modo semplice e coinvolgente.

Tra i talent coinvolti: Barbascura X, Giampytek, Alessandro De Concini, Il Signor Franz, Greta Galli e Andrea Aschedamini.

Tra le nuove funzionalità che caratterizzano Aruba SuperSite spiccano:

Editor intuitivo: un’integrazione che permette di personalizzare il sito in modo semplice, creare ed aggiornare pagine, sezioni e moduli in poco tempo.

un’integrazione che permette di personalizzare il sito in modo semplice, creare ed aggiornare pagine, sezioni e moduli in poco tempo. Creazione assistita dall’Intelligenza Artificiale : è sufficiente una breve descrizione dell’idea per generare automaticamente testi, immagini e struttura del sito, semplificando ogni passaggio creativo e tecnico.

: è sufficiente una breve descrizione dell’idea per generare automaticamente testi, immagini e struttura del sito, semplificando ogni passaggio creativo e tecnico. E-commerce senza commissioni : una soluzione completa per vendere online in autonomia, senza commissioni aggiuntive sulle vendite da parte di Aruba, arricchita da strumenti avanzati di analisi e monitoraggio delle performance.

: una soluzione completa per vendere online in autonomia, senza commissioni aggiuntive sulle vendite da parte di Aruba, arricchita da strumenti avanzati di analisi e monitoraggio delle performance. Strumenti dedicati al mondo della ristorazione : funzionalità progettate per portare online il proprio business e dare la possibilità ai propri clienti di gestire menu e prenotazioni online.

: funzionalità progettate per portare online il proprio business e dare la possibilità ai propri clienti di gestire menu e prenotazioni online. Moduli per il noleggio di beni e servizi : soluzioni versatili per attività che offrono il noleggio di attrezzature, mezzi, spazi o eventi, con strumenti integrati per prenotazioni e disponibilità.

: soluzioni versatili per attività che offrono il noleggio di attrezzature, mezzi, spazi o eventi, con strumenti integrati per prenotazioni e disponibilità. Sistemi di booking per il settore hospitality : piattaforma su misura per B&B, agriturismi e hotel, pensate per semplificare la gestione delle prenotazioni, migliorare la visibilità online e offrire un’esperienza d’uso fluida agli ospiti.

: piattaforma su misura per B&B, agriturismi e hotel, pensate per semplificare la gestione delle prenotazioni, migliorare la visibilità online e offrire un’esperienza d’uso fluida agli ospiti. Template professionali per ogni tipo di attività : un’ampia selezione di oltre mille layout studiati per liberi professionisti, e attività locali, per creare in pochi clic un sito efficace, elegante e su misura.

: un’ampia selezione di oltre mille layout studiati per liberi professionisti, e attività locali, per creare in pochi clic un sito efficace, elegante e su misura. Funzionalità dedicate alle agenzie immobiliari: strumenti per inserire annunci, creare gallery fotografiche, gestire prenotazioni e valorizzare al meglio gli immobili online.

Lo spot TV è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=3uecdyxcwas

Per ulteriori dettagli: https://hosting.aruba.it/supersite.aspx

