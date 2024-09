Il ruolo strategico in chiave di formazione e le aspettative di Assinter nei confronti del nuovo Comitato Tecnico Scientifico appena varato dall’Associazione, che raccoglie le in-house ICT e i partner tecnologici impegnati quotidianamente nella digitalizzazione della PA. “Il Comitato Tecnico Scientifico è uno degli obiettivi del nuovo presidente, l’ingegner Pacini, che ha voluto strutturare un nuovo percorso di Academy basato su un organo collegiale”, ha detto Enrico Zanella, Direttore INVA spa, Presidente onorario e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Assinter Italia.

L’organo tecnico scientifico comprende al suo interno le competenze digitali e il know how necessari in ambito di transizione green e trasformazione digitale per promuovere il lavoro e il valore di Assinter, che ad oggi raggruppa 8mila dipendenti e fattura 1,5 miliardi di euro alla Pubblica Amministrazione.

In questo contesto, va ricordato che “la formazione non è un percorso lineare – ha aggiunto Zanella – e che il processo di skilling e reskilling della PA riguarda tutti, vecchie e nuove generazioni che vanno parimenti valorizzate sul terreno comune della tecnologia, il vero collante al servizio della trasformazione digitale della PA su cui siamo tutti impegnati”.

