Al via da oggi la prima riunione del Comitato Tecnico Scientifico di Assinter Italia, l’Associazione, guidata dal Presidente Pietro Pacini, che riunisce oltre 21 in-house ICT e collabora con le maggiori imprese tecnologiche del mercato e con i più importanti centri accademici italiani con l’obiettivo di creare innovazione e promuovere la transizione al digitale ed ecologica della Pubblica Amministrazione.

“Le in-house ICT sono portatrici sane della transizione digitale e green delle PA”, ha detto Raffaella Saporito, Associate Professor of Practice of Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of Management, nonché Direttrice del percorso Gestione delle persone e Leadership Pubblica all’interno della Government Academy di SDA Bocconi e componente del nuovo Comitato Tecnico Scientifico di Assinter nella prima videointervista di Key4biz dedicata al nuovo CTS.

“Sostenibilità, Cybersecurity e Intelligenza Artificiale”, ha aggiunto Saporito, “sono i tre temi che abbiamo deciso sin dalla prima riunione di oggi di mettere al centro dell’Assinter Academy e che consigliamo alle in-house associate di implementare”.

“Le in-house regionali associate ad Assinter”, ha concluso la professoressa Saporito, “sono, dal mio punto di vista, delle ‘aziende ibride’, che se gestite bene possono continuare a digitalizzare le PA. E io spero di portare questa mia visione per contribuire alla crescita di Assinter”.

