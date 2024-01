Assinter Italia, al lavoro la nuova squadra con Pacini presidente

L’8 gennaio 2024, presso la Delegazione romana della Regione Lombardia, si è svolta l’Assemblea dei Soci di Assinter Italia, all’interno della quale è stato eletto Pietro Pacini, DG di CSI Piemonte, e già consigliere Assinter, nuovo Presidente per il prossimo biennio, in carica dal 20 gennaio prossimo.

L’elezione ha visto un importante sostegno da parte dei membri e rappresenta un passo significativo nella crescita e nello sviluppo dell’Associazione. La sua leadership dinamica e la sua visione prospettica sono fondamentali per affrontare le sfide attuali e guidare Assinter verso un futuro sempre più proiettato alla trasformazione digitale dell’Italia.

Il Presidente uscente, Diego Antonini, ha svolto un ruolo fondamentale nel portare l’Associazione a nuovi livelli di successo durante il suo mandato, e l’intera Associazione esprime gratitudine per il suo prezioso contributo.

Il Presidente neoeletto ha confermato il suo impegno nei confronti di Assinter, impegnandosi a guidare l’Associazione con integrità, dedizione e determinazione.

Pacini: “Assinter giocherà un ruolo importante per l’Italia digitale”

“Credo che Assinter possa giocare un ruolo importante a livello nazionale, diventando un punto di riferimento per tutte le aziende pubbliche ICT”. Ha dichiarato il nuovo Presidente di Assinter, Pietro Pacini. “Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario consolidare i rapporti istituzionali sviluppando il nostro ruolo di partner e di interlocutore qualificato delle istituzioni impegnate nella definizione delle politiche di trasformazione digitale. In una logica di community sarà fondamentale accrescere la collaborazione e la sinergia fra i Soci e potenziare l’azione associativa in termini di apporto di conoscenze ed elaborazione di prospettive di sviluppo. E poi continueremo a sviluppare la nostra Academy per lo sviluppo di modelli e competenze ICT nella Pubblica Amministrazione. Accolgo quindi con orgoglio questo nuovo incarico, invitando tutti gli Associati a continuare a fornire il proprio prezioso contributo per fare questo percorso insieme e ringrazio Diego Antonini che ha guidato l’Associazione negli ultimi due anni e con cui ho avuto il piacere di lavorare”.

Ad affiancare il Presidente alla guida di Assinter per il prossimo biennio 2024-2026:

Diego Antonini di Insiel, che continua il suo impegno in Assinter con delega ai rapporti con le Istituzioni europee e presidio regolatorio; Francesco Castanò di ACI Informatica, con delega a Infrastrutture e Sostenibilità; Francesco Surico di InnovaPuglia, con delega a Intelligenza Artificiale e servizi al cittadino; Lorenzo Gubian di ARIA, in continuità con il precedente mandato con delega a Sanità Digitale; Paolo Ghezzi di Infocamere, con delega a condurre i lavori per Assinter sul progetto di interoperabilità Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).