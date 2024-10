Possono partecipare al contest le aziende in house socie Assinter, tutte le pubbliche amministrazioni, le aziende private partner dell'Assinter Academy. Domande entro il 31 gennaio 2025, ecco come partecipare.

Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna il contest targato Assinter del Premio Nazionale per la valorizzazione del capitale umano, in partnership con Adeu.

L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere le buone pratiche riguardanti i nuovi modelli di valorizzazione del capitale umano attraverso la segnalazione di progetti realizzati nel corso del 2023-2024 che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti a livello individuale, di team e organizzativi all’interno delle proprie realtà aziendali.



4 sono le aree tematiche di interesse su cui è possibile candidare un progetto che si è realizzato:

L’innovazione tecnologica e le nuove strategie per lo sviluppo di sistemi motivazionali tesi a gestire il cambiamento e coniugare produttività e benessere individuale/collettivo; L’innovazione tecnologica a supporto dell’inclusione sociale e lavorativa nel campo della diversità di genere e della disabilità; Integrazione della realtà organizzativa con il contesto territoriale per la valorizzazione del suo capitale sociale e per la realizzazione del bene della comunità di appartenenza; Nuove strategie e iniziative organizzative per l’integrazione tra generazioni e per l’inserimento ottimale delle nuove leve nei contesti organizzativi.

Possono partecipare al contest: le aziende in house socie Assinter, tutte le pubbliche amministrazioni, le aziende private partner dell’Assinter Academy. La cerimonia di premiazione avrà luogo in aprile in una sede istituzionale.



E’ possibile partecipare entro il 31 gennaio 2025.

Come partecipare al Premio Assinter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz