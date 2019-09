Fastweb ha rilasciato la nuova versione dell’app MyFastweb, lo strumento digitale che permette ai clienti di gestire in autonomia e semplicità i propri servizi e prodotti, e che da oggi si arricchisce di altre funzionalità innovative: la tecnologia di riconoscimento facciale Face ID e dell’impronta digitale Touch ID per effettuare l’accesso al proprio account in maniera veloce e sicura.

Attraverso l’aggiornamento dell’app MyFastweb, tutti i clienti in possesso di smartphone dotati di sistema operativo iOS o Android che supportano le funzionalità di riconoscimento biometrico, possono ora accedere all’app con un semplice sguardo o utilizzando la propria impronta digitale al posto dell’inserimento della password. Un vantaggio per gli utenti, che in tal modo potranno usufruire di un accesso al proprio account MyFastweb ancora più immediato e intuitivo, ma soprattutto più sicuro, con la garanzia di una maggiore protezione da accessi non autorizzati alle informazioni e ai dati sensibili presenti nell’area clienti.

Inoltre, gli smartphone con sistema operativo Android hanno a disposizione anche l’accesso con Smart Lock Pass, il portachiavi di Google che, una volta abilitato, permette di salvare le proprie credenziali di accesso a MyFastweb da più dispositivi, senza doverle digitare ogni volta.

L’app MyFastweb, scaricabile gratuitamente dai market di Android e di iOS, permette al cliente ovunque si trovi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, di trovare in autonomia tutte le informazioni relative al suo contratto, visualizzare e modificare le opzioni e offerte attive, monitorare consumi in tempo reale, controllare le performance della linea fissa e gestire la configurazione del Fastgate per la rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio. Nel caso in cui il cliente abbia bisogno di ulteriore supporto, dallo scorso luglio è disponibile nell’area clienti MyFastweb, accessibile sia da smartphone che in modalità desktop da PC, il nuovo servizio di assistenza semplice e veloce attraverso il quale tutti i clienti con un click, possono chiedere di essere contattati da un operatore specializzato in pochissimo tempo per ottenere informazioni o ricevere assistenza personalizzata, evitando perdite di tempo ed estenuanti attese al telefono.