Un nuovo report realizzato da CoinWire rende noto che la maggior parte degli utenti, esattamente il 69%, rimodellerà completamente la loro vita sociale e il loro modo di interagire. Il 65% degli intervistati su un campione di 10mila persone è convinto che il metaverso cambierà il loro modo di interagire e la loro vita sociale.

L’anno scorso la criptovaluta e Web3 hanno visto una dicotomia tra mercati estremamente turbolenti, ma ci sono grandi prospettive per il futuro del settore. Sia gli utenti che gli investitori hanno continuato a crescere, specialmente nelle aree interessate al metaverso.

Anche le opinioni su come influenzerà le finanze, le imprese e l’istruzione sono state elevate rispettivamente al 61,2%, 49,6% e 45%. Negli ultimi cinque anni, Microsoft si è assicurata 158 brevetti relativi al metaverso, mettendo in ombra aziende Big Tech come Meta, Tencent ed Epic Games.

Via via che il metaverso si svilupperà, aumenterà anche il modo in cui influenza il mondo esterno. Ad esempio, al CES di Las Vegas sono state presentate diverse soluzioni che aggiungono l’opzione di usare il tatto e l’odorato nei mondi virtuali.

Inoltre, dal sondaggio emerge che il 53% degli intervistati possiede in qualche forma di criptovaluta.

Secondo il sondaggio, gli Stati Uniti sono al primo posto per l’innovazione del metaverso. Tuttavia, la Cina e l’India occupano i primi posti per il sentimento positivo nei confronti dell’uso quotidiano del metaverso, rispettivamente con una percentuale del 78% e del 75%.

Il rapporto ha inoltre rivelato che mentre quasi 9 intervistati su 10 hanno sentito il termine Web3, il 52% conserva una sorta di incertezza su ciò che effettivamente comporta quando qualcosa viene definito “Web3”.

In linea con l’incertezza che molti investitori avvertono, oltre il 60% ha affermato di volere più normative applicate al settore. Nell’ultimo anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno iniziato ad adottare e discutere nuove regole per il settore.

Recentemente il governo sudcoreano ha aperto al pubblico la sua città metaverso pilota.

Un rapporto di McKinsey ha previsto che il metaverso genererà un valore di 5 trilioni di dollari nei prossimi 7 anni.