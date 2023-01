Top e flop del metaverso al CES di Las Vegas

Alla kermesse di Las Vegas diversi nuovi prodotti incentrati sul metverso: nuovi visori in arrivo per fare concorrenza a Meta, dispositivi in grado di emanare odori e riprodurre il tocco di una mano nella realrà virtuale.

La realtà virtuale di livello superiore e gli NFT direttamente sulla tua TV faranno tutti parte del nostro futuro. La pensano così gli espositori del Consumer Electronics Show (CES) del 2023, la principale kermesse globale dell’hitech appena chiusa a Las Vegas.

Cresce il numero di aziende che entra nel metaverso tramite VR

Molti player hanno dimostrato di essere disposti a seguire Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, lungo il percorso VR con una serie di annunci di nuovi prodotti.

La taiwanese HTC ha lanciato il suo nuovo visore per realtà mista Vive XR Elite durante la conferenza, definendolo un “gateway” per il metaverso. In particolare, il nuovo visore funziona nel Vivere, il mondo virtuale di HTC. Posizionato come un rivale del visore Quest Pro top di gamma di Meta, il Vive XR Elite può fornire contenuti sia nella realtà virtuale che nella realtà aumentata.

Vive-XR-Elite (foto)

Vive XR Elite

C’è stata anche l’opportunità di provare PSVR 2, il visore PlayStation VR di nuova generazione di Sony, oltre a una demo del display OLED immersivo di Brelyon, che sembra una specie di TV y2k incrociata con un gigantesco visore VR.

Ma gli espositori del CES non erano le uniche aziende a dichiarare le loro intenzioni incentrate sulla realtà virtuale. In una fuga di notizie forse opportunamente programmata, i dettagli delle cuffie per realtà mista di Apple sono arrivati ​​a The Information la scorsa settimana, suggerendo che il gigante della tecnologia sta cercando un prodotto più leggero e maneggevole rispetto ai suoi concorrenti. E in un colpo gobbo a Meta, potrebbe persino essere in grado di catturare i movimenti delle gambe. Il prodotto potrebbe arrivare già in primavera quest’anno.

XRSpace Mova

Le prossime frontiere della realtà virtuale

Accanto ai lanci di prodotti da parte dei principali attori tecnologici, CES è rinomato per i suoi prodotti strani e stravaganti. L’edizione 2023 non ha deluso, con OVR Technology che è riuscita a catturare l’attenzione dei partecipanti con la sua mossa per portare gusto e odore nel metaverso. L’idea di aggiungere odori alle esperienze di intrattenimento risale almeno all’800 e, nonostante varie rinascite, non ha mai avuto successo a lungo termine con il pubblico di massa. Questo potrebbe cambiare poiché i consumatori trascorrono più tempo nei mondi virtuali?

Ovr Technology

Un’altra azienda, Flare, ha detto a Fortune che stava costruendo un’app che incorporerà sensazioni come il tocco quando la tecnologia sarà disponibile, come parte dei suoi piani per il mondo degli appuntamenti VR, Planet Theta.

E infine, per coloro che preferiscono immergersi nel mondo virtuale assomigliando a uno dei mostri più terrificanti di Doctor Who, c’è Mutalk di Shiftall. È un dispositivo che contiene microfoni e può essere legato alla tua bocca, mantenendo la tua voce parlante all’interno, che offre all’utente maggiore privacy per le loro conversazioni virtuali. TechRadar afferma che nonostante l’aspetto piuttosto ingombrante, funziona bene e risolve un problema che non molti altri hanno ancora pensato di affrontare.

Dimensione Phygital

Uno sviluppo intrigante è stata la nuova concept car BMW i Vision Dee (abbreviazione di “esperienza emotiva digitale“), che presenta un esterno che cambia colore. L’esterno dell’auto è realizzato con una pellicola e-ink che può cambiare tra 32 colori diversi, un aggiornamento rispetto all’iX Flow dell’anno scorso, che poteva gestire il bianco e nero.

L’auto punta a un futuro in cui le skin personalizzabili si fanno strada dai videogiochi al mondo reale, il che, a sua volta, suggerisce una vasta gamma di possibilità per gli artisti digitali, che alla fine potrebbero vendere NFT per skin digitali che vengono visualizzate nel mondo reale. oggetti.

BMW Dee

NFT e arte digitale

Dal canto suo, la sudcoreana LG Electronics ha continuato a tracciare una nuova strada nella sua ricerca per integrare Web3 con la televisione. La società ha annunciato che le Smart TV LG ora supporteranno un servizio chiamato Blade Wallet, che consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare NFT.

I possessori di questo kit potranno anche accedere alla piattaforma del metaverso Sansar, una realtà virtuale social che utilizza contenuti generati dagli utenti (UGC).

Nel frattempo, Mastercard ha annunciato un nuovo programma per formare cinque artisti emergenti nelle competenze Web3 e Blockchain. Il Web3 Artist Accelerator, per il quale il gigante dei pagamenti ha collaborato con Polygon, vedrà anche il rilascio di un nuovo NFT, il Mastercard Music Pass. Darà ai titolari l’accesso a materiali didattici e ad eventi sia nella vita reale che nel metaverso.‎