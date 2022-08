Anche se il mondo delle criptovalute ha preso qualche duto colpo negli ultimi tempi, non per questo è fuori uso. Al contrario. Società di consulenza del calibro di McKinsey e DBS Bank prevedono un futuro roseo e fruttuoso per il metaverso.

E’ per questo che, secondo alcuni analisti di mercato, visti anche i prezzi relativamente bassi, ora è il momento ideale per acquistare.

Per la società di investimenti Motley Fool il metaverso è un investimento da “all in”. Alcuni nomi piuttosto grandi nel mondo degli affari concordano sul fatto che il metaverso abbia un enorme potenziale di crescita.

Nomi importanti

Mentre l’inverno delle criptovalute continua a gettare ghiaccio sul fuoco dei mercati delle criptovalute precedentemente roventi, è facile iniziare a chiedersi esattamente cosa riserva il futuro per i token non fungibili come gli immobili virtuali. L’attività di vendita è in calo in questo momento e sembra che molti proprietari siano in modalità compra e mantieni.

Tuttavia, questo atteggiamento di attesa e attesa ha ricoperto i mercati di uno spesso strato di neve ha anche prodotto una grande opportunità per chiunque abbia una visione a lungo termine per il metaverso immobiliare. Sono usciti due nuovi rapporti che affrontano la crescita del metaverso nel tempo, ed entrambi concordano: sarà un’estate lunga e calda per gli investitori che entreranno durante il mercato ribassista.

Previsione del potenziale di crescita a lungo termine su tutta la linea

McKinsey & Company ha fatto alcune scoperte piuttosto interessanti per i futuri proprietari terrieri del metaverso in luoghi come Decentraland. Ad esempio, tra gli intervistati, il 57% delle aziende che conoscono il metaverse sostiene di essere fra i primi utenti (early adopter). Anche i clienti sono in questo spazio, con il 59% che afferma di essere entusiasta di trasferire le proprie attività quotidiane al metaverso.

Per i detentori di immobili virtuali, ciò significa che aumentano le aziende che cercano un loro spazio, che si tratti di cartelloni pubblicitari, vetrine o qualcosa di un po’ più interessante, stanno arrivando e anche gli utenti che cercano nuovi modi per interagire con i loro marchi preferiti, grandi e piccoli. È già e continuerà ad essere una grande opportunità per i proprietari terrieri e gli sviluppatori del metaverso di far fruttare le loro proprietà e portare un flusso di reddito costante, specialmente in Decentraland, dove gli utenti vanno e vengono già ogni giorno.

Le previsioni di McKinsey includono una previsione secondo cui il metaverso potrebbe raggiungere una valutazione di 5 trilioni di dollari entro il 2030. Alla pubblicazione del rapporto a giugno, gli investimenti nel metaverso quest’anno erano già raddoppiati rispetto al 2021, nonostante le massicce vendite di terreni che hanno stabilito tutti i tipi di record lo scorso autunno e inverno.

Metaverso come percentuale dell’economia globale

Anche DBS Bank Limited, la più grande banca del sud-est asiatico, ha pubblicato un rapporto abbastanza impressionante e ottimista all’incirca nello stesso periodo di McKinsey. Tra i molti risultati pubblicati c’era una previsione che il mercato del metaverso raggiungerà un valore compreso tra 3 trilioni e 11 trilioni di dollari entro il 2030.

DBS prevede inoltre che il metaverso costituirà effettivamente dal 10% al 40% dell’economia digitale e dal 3% al 10% dell’economia globale totale, o da qualche parte tra il PIL del Regno Unito (nella fascia bassa) al PIL combinato di Regno Unito, Italia, Spagna e Germania (nella fascia alta).

“Compra a poco” non è mai stato così pieno di potenziale

Anche se l’immobiliare del metaverso ha preso una botta insieme al resto del mondo delle criptovalute, è tutt’altro che fuori gioco. In effetti, ora è il momento di entrare, se riesci a ottenere un lotto virtuale. Molti proprietari terrieri virtuali preoccupati stanno tenendo saldi i loro investimenti, ma c’è ancora spazio immobiliare virtuale da avere se lo cerchi attentamente.

Decentraland, The Sandbox e Otherside di Bored Ape Yacht Club

Hanno ciascuno un sacco di lotti virtuali che sono pronti per essere nel posto giusto al momento giusto mentre l’inverno della crittografia si attenua. Puoi acquistare uno qualsiasi di questi tramite una piattaforma come OpenSea, dove puoi esaminare i lotti testa a testa, o attraverso i mercati per la piattaforma di tua scelta.

Ricorda che quando acquisti un immobile nel metaverso, l’obiettivo è fare qualcosa con esso per aggiungere valore e utilità, aumentando così le possibilità di affittare il lotto a qualcuno con profitto, e quindi aumentare il valore del mondo in cui hai acquistato investendo nella comunità.