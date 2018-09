Mediaset conferma Accenture per la gestione video di Infinity

Mediaset estende la sua collaborazione con Accenture attraverso un accordo pluriennale: la piattaforma Accenture Video Solution (AVS) sarà utilizzata per la diffusione OTT dei video e servizi di Infinity, il noto portale di Mediaset che offre contenuti in streaming a pagamento, lanciato nel 2013 proprio attraverso al supporto di Accenture.

Infinity offre agli spettatori di Mediaset un ampio catalogo di migliaia di film e programmi fruibili da diversi dispositivi, un modello commerciale semplice e chiaro e servizi a valore aggiunto. Accenture si occuperà di integrare ulteriormente l’ecosistema Infinity con nuove funzionalità e servizi di qualità, supportando Mediaset nell’obiettivo di ampliare il numero di abbonati attraverso un migliore customer engagement, in grado di soddisfare le nuove esigenze di consumatori sempre più evoluti.

La piattaforma AVS permette a Mediaset di gestire tutti i processi i caratteristici per l’erogazione di servizi video quali la gestione dei processi di back-office, la gestione dei dispositivi di fruizione, la reportistica, l’acquisizione di contenuti, la pianificazione delle promozioni e la distribuzione dei contenuti. L’azienda potrà, quindi, integrare rapidamente e in tutta semplicità nuovi contenuti, servizi di terze parti e modelli commerciali addizionali, come il prepagato e il business-to-business. Mediaset, inoltre, può beneficiare dei processi preconfigurati dell’AVS, come la configurazione e gestione dei set-top box e gli advanced analytics, per accrescere l’efficienza del business e i ricavi.

“Mediaset rappresenta un ottimo esempio di azienda che riesce a cogliere appieno le opportunità di innovazione offerte dal digitale”, ha dichiarato Sef Tuma, Global Lead di Accenture Digital Video. “L’offerta competitiva e il servizio di qualità, incentrato su un’esperienza d’uso di eccellenza, hanno guidato la crescita anno su anno degli abbonati ad Infinity fin dal suo lancio. Siamo molto orgogliosi della nostra collaborazione con Mediaset tramite l’AVS: forniamo all’azienda gli strumenti per potenziare il proprio business, con l’obiettivi di consentire loro di monetizzare proficuamente i servizi forniti ed aprirsi a nuovi e diversi modelli di ricavi.”

“La nostra posizione di leader nel mercato italiano del digital video ci porta a lavorare e innovarci costantemente per offrire ai clienti contenuti sempre migliori e un’esperienza di eccellenza,” ha commentato Michele Pinto, Head of Product Development, Operations e CRM di Infinity di Mediaset. “Accenture ci supporta in questo grazie all’AVS, che ci dà la possibilità di evolverci testando velocemente nuove soluzioni e integrandole in maniera affidabile su Infinity. Per noi questo nuovo accordo si tradurrà in un’ulteriore spinta sull’innovazione dei servizi di Infinity, che ci consentirà di migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti.”