Accenture porta il metaverso al Festival della Tv di Dogliani

Arte, tecnologia e creatività, dallo storytelling allo storyliving. Come cambiano la produzione e il racconto ai tempi del Metaverso. Questi i contenuti che saranno esplorati nel panel “Artechreativity”, di scena al Festival della TV di Dogliani dal 2 al 4 settembre. All’incontro parteciperanno, oltre a Davide Boscacci – Chief Creative Officer ICEG di Accenture Song, Riccardo Botta – Group Director CXD , Sky; Pier Paolo Cervi – Chief Digital Officer, Mediaset ; Luca Josi – Former Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment Lead TIM; Elisabetta Rotolo – CEO and Founder MIAT; Evita Barra – Media, Entertainment and Luxury Industry Director,Meta.

Il Metaverso rappresenta la nuova frontiera della tecnologia e avrà un profondo impatto nel mondo dei media, che si troveranno presto a operare al confine dell’integrazione tra il mondo fisico e quello virtuale, dovendo fornire agli utenti nuovi servizi e ideando nuovi modelli di business (sabato 3 settembre | 15.30 – 16.30 | Piazza Belvedere).

Inoltre, Accenture si confronterà sul tema della sostenibilità all’interno del panel “La sfida della sostenibilità” che vedrà protagonista Aldo Pozzoli – Principal Director, Sustainability Services, Accenture – discuterà della sfida per integrare end-to-end la sostenibilità nel business, Marco Quattrone– Marketing Director, RCS Media Group; Pierpaolo Carini – Amministratore Delegato, Gruppo Egea; Paolo Moretti – CEO, RINA Services ; Marcello Grosso – Responsabile Sviluppo Sostenibile Risk e Compliance di Gruppo Poste Italiane con la moderazione di Andrea Bignami, giornalista di SkyTG24 Economia (venerdì 2 settembre | 17.30 – 18.30 | Piazza Belvedere).

Il Festival, di cui anche quest’anno Accenture è main sponsor, è giunto alla sua 11° edizione e porterà in piazza i leader dei principali broadcaster nazionali, gli ideatori di nuovi modi di comunicare e i grandi personaggi della storia della Televisione all’insegna del tema #INASCOLTO, con occasioni di riflessione, aggregazione e intrattenimento