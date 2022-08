Accenture, Marco Molinaro nuovo Security Lead per l’Italia

Marco Molinaro, attualmente Managing Director di Accenture, diventerà Security Lead per Italia, Centro Europa e Grecia (ICEG). Nel nuovo ruolo succede a Paolo Dal Cin, che da maggio è responsabile di Accenture Security a livello mondiale.

Laureato in Fisica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha conseguito master in sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche e una specializzazione in computazione quantistica al MIT, vanta un’esperienza ventennale nel mondo della sicurezza informatica e digitale, in particolare nel campo della sicurezza logica e dei sistemi di controllo industriale iniziando la sua carriera come architetto IT e ingegnere di sistema.

In qualità di Security Lead per ICEG Marco Molinaro entrerà inoltre a far parte del leadership team di Accenture Italia presieduto dall’Amministratore Delegato Mauro Macchi. Marco riporterà a Jacky Fox, responsabile di Accenture per la Security in Europa.

“Sono orgoglioso di annunciare la nomina di Marco Molinaro in questo ruolo di responsabilità nella divisione Security in Accenture. Marco ha una profonda conoscenza dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure che le aziende devono adottare per proteggersi dalle minacce informatiche. Durante la sua carriera in Accenture ha aiutato moltissime imprese ad acquisire maggiore consapevolezza in materia di sicurezza informatica e a salvaguardare il proprio business digitale” – ha dichiarato Mauro Macchi, Amministratore delegato di Accenture Italia.

In Accenture dal 2007, Molinaro negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito della sicurezza informatica applicata a diversi settori, in prevalenza servizi finanziari, energia, pubblica amministrazione e utilities. In precedenza, ha guidato lo sviluppo di servizi fondamentali, come l’identità digitale emergente, i pagamenti e i servizi fiduciari, dirigendo programmi di trasformazione in Italia, Grecia, Turchia, Europa orientale, Russia e Medio Oriente.

“Raccolgo con grande senso di responsabilità il testimone lasciato da Paolo Dal Cin come Security Lead in Italia, Centro Europa e Grecia. La sicurezza informatica è oggi più che mai la priorità sia per le aziende che per la Pubblica Amministrazione e Accenture offre alle organizzazioni le risorse e competenze specialistiche di alto livello per affrontare questa minaccia spesso “invisibile – ha dichiarato Marco Molinaro, nuovo Security Lead per Italia, Centro Europa e Grecia in Accenture.

Marco Molinaro assumerà il nuovo ruolo a partire dal 1° settembre 2022.