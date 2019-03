Security Lead – Europa e America Latina

Accenture

Da settembre 2016 è responsabile Accenture Security Italia, Europa Centrale e Grecia.

Il 20 marzo 2019 è stato nominato nuovo responsabile per l’Europa e l’America Latina di Accenture Security, diventando così il massimo referente di Accenture in Europa e in America Latina per la sicurezza.

Entrato in Accenture nel 2003, ha ricoperto fino all’estate del 2016 l’incarico di responsabile Security Sales & Practice Lead.

Si è laureato in Informatica all’Università di Udine, successivamente ha ricoperto ruoli di professore a contratto e assistente presso diverse Università italiane quali Udine, Milano e l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Ha conseguito il Master in Information Security all’ateneo di Milano ed è ISO270001 Lead Auditor.

È inoltre autore di numerose pubblicazioni sul tema della cybersecurity.