Luigi Di Maio vola negli States per incontrare i big del tech

Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha incontrato oggi a Washington i big del tech della Silicon Valley, in occasione dell’evento “Big tech: The Way forward”, avvenuto nella sede dell’ambasciata d”Italia.

All’incontro erano presenti i rappresentanti di Airbnb, Amazon, Apple, eBay, Facebook, Google, Ibm, Microsoft, Saleforce, Tesla e Virgin Galactic.

“Il nostro interesse – ha dichiarato Di Maio – e’ anche quello di promuovere il nuovo fondo sull’innovazione. Dobbiamo adeguare la nostra normativa alle nuove esigenze tecnologiche, dalla blockchain all”intelligenza artificiale“, ha spiegato Di Maio, sottolineando come ci siano normative che che ostacolano l’innovazione e non la proteggono.

“Come governo – ha proseguito Di Maio – siamo impegnati a sviluppare normative che consentano all’innovazione di proliferare in Italia ed il fondo nazionale innovazione con gli investimenti nel venture capital per un miliardo di euro sara’ fondamentale nei prossimi anni per digitalizzare il nostro paese e finanziare le start up innovative. L’obiettivo e’ quello di marciare insieme verso la nuova economia digitale“.

Incontrando il segretario al Commercio americano Wilbur Ross Di Maio ha dichiarato: Stimoleremo come Italia un’accelerazione nei negoziati commerciali tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, quelli avviati dal presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e dal presidente americano Donald Trump“.