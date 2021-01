La crittografia da Cesare ai quanti

Autore: Mario Rossano

Edizioni Themis – Collana Risorse Formative

Data di pubblicazione: ottobre 2020

Codice ISBN: 978-88-96069-38-7

pag. 319

Prezzo: 20,00 euro

Il nostro quotidiano è caratterizzato da un uso sempre più massiccio delle tecnologie digitali e da algoritmi che svolgono diverse funzioni.

Sono, infatti, gli algoritmi che permettono ai nostri sistemi di messaggistica di funzionare mantenendo la riservatezza, ed è attraverso essi che riusciamo a connetterci al nostro online banking in modo sicuro.

Applicazioni usatissime come Skype e Whatsapp si basano sull’impiego di algoritmi.

Partendo dal concetto di algoritmo e delle principali applicazioni, il testo esplora vari argomenti – crittografia, blockchain, dark web – in un crescendo di nozioni e con esempi pratici che ne favoriscono una maggiore comprensione. Un percorso costruito passo passo per il lettore per sviluppare consapevolezza sulle attuali tecnologie digitali e sul loro funzionamento.

Durante il percorso vengono forniti anche strumenti di approfondimento per i più esperti, ma nulla è dato per scontato come conoscenza pregressa.



Il testo si chiude guardando al futuro e alla crittografia quantistica.