In occasione dell’evento di lancio, Lepida ha illustrato l’attuale architettura del FSE e gli interventi tecnici previsti durante il 2024 per gli adeguamenti necessari oltre che gli strumenti di monitoraggio messi a disposizione.

Si è svolto lo scorso 5 dicembre il Kick Off del Fascicolo Sanitario 2.0, con la presentazione dei piani operativi di adeguamento tecnologico e di sviluppo delle competenze digitali dei professionisti del Sistema Sanitario Regionale.

L’evento ha messo in luce lo stato di avanzamento del FSE in Emilia-Romagna, che si colloca tra le prime Regioni d’Italia per implementazione e utilizzo, e la strada ancora da percorrere per gli adeguamenti richiesti a livello nazionale.

Tra gli obiettivi da raggiungere la piena interoperabilità tra i Fascicoli di tutte le Regioni italiane: a tendere infatti i cittadini potranno visualizzare tutti i referti sul proprio Fascicolo, indipendentemente da dove abbiano effettuato una visita medica.

Tra gli altri importanti aspetti dibattuti, si citano: l’iter amministrativo per la rendicontazione dei fondi PNRR, le competenze digitali e i piani di formazione rivolti a tutto il sistema sanitario, il tema della privacy con la disamina dei profili più rilevanti e i relativi punti di attenzione come l’oscuramento dei dati, la gestione delle deleghe e l’oblio in caso di decesso.

Si è quindi data evidenza dello stato dell‘arte dei differenti dipartimentali aziendali e del ruolo che Lepida esercita a supporto dell’interoperabilità del sistema, anche con specifiche attività di test e collaudo per i sistemi dei fornitori coinvolti nel percorso di accreditamento nazionale.