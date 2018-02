Kaz Hirai lascerà il ruolo di CEO di Sony

Sony ha annunciato che Kaz Hirai lascerà la carica di amministratore delegato della compagnia.

Hirai, che ricopre le cariche di presidente e amministratore delegato dell’azienda dall’aprile del 2012, Il dirigente lascerà l’incarico di amministratore delegato il primo aprile 2018, data in cui sarà sostituito da Kenichiro Yoshida.

Hirai aveva assunto la carica quando Sony navigava in brutte acque. A pochi anni di distanza, la compagnia si è ripresa e gode di ottima salute, soprattutto grazie al successo di PlayStation 4.

“Fin dall’inizio”, si legge in un comunicato di Hirai, “ho detto che la mia missione era di far sì che Sony restasse una compagnia in grado di emozionare il pubblico. Ho dedicato il mio lavoro a trasformare la compagnia e sono molto fiero che ora stiamo per superare le nostre proiezioni”.

“Il mio successore, Kenichiro Yoshida, mi ha supportato da vicino fin dal suo ritorno in Sony, nel dicembre 2013. Ha contribuito più di quanto prevedesse il suo ruolo ed è stato un partner di valore. Mr. Yoshida combina una mente strategica con una determinazione inarrestabile nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Credo che abbia l’esperienza, la prospettiva e la leadership giuste per gestire i diversi settori di Sony. Supporterò pienamente Mr. Yoshida e il nuovo team, e farò di tutto per assicurare una transizione ottimale e il loro successo”.