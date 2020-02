Inwit, presentate le liste per il nuovo Cda. Domani Cda di Tim

Presentate le liste dei candidati per il consiglio di amministrazione che si insedierà dopo il via libera alla fusione da parte della Commissione Ue.

Grandi manovre in vista della fusione in Inwit, la società delle torri cellulari controllata al 60% da Tim, di Vodafone Towers. Inwit ha presentato la lista per la nomina del nuovo Cda della nuova entità, nata dalla fusione delle torri di Tim e Vodafone, che entrerà in carica dopo il via libera dell’Antitrust Ue. Il 6 marzo è in programma il termine della fase 1 dell’indagine della Commissione Europea, mentre per il 20 marzo è fissata l’assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo Cda.

Tim, capofila Giovanni Ferigo

Capofila della lista per il cda è l’amministratore delegato di Inwit Giovanni Ferigo, il presidente sarà invece indicato da Vodafone. Oltre a Fedrigo, Tim ha indicato Carlo Nardello, Agostino Nuzzolo, Sabrina Di Bartolomeo, Filomena Passeggio (indipendente) ed Elisabetta Romano.

Candidati Vodafone

Vodafone ha candidato invece Fabrizio Rocchio, Emanuele Tournon, Barbara Cavaleri, Sonia Hernandez, Antonio Corda e Nadia Benabdallah.

Tim ha proposto inoltre di:

di fissare in n. 3 esercizi, e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;

di stabilire in massimi euro 900.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, del codice civile (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni, se costituiti), da ripartire tra i suoi membri in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso.

Candidati Assogestioni

Assogestioni, che detiene una quota pari a circa 2,93609% del capitale sociale di Inwit, ha presentato un alista di tre nomi composta da Secondina Giulia Ravera, Laura Cavatorta e Francesco Valsecchi.

Domani Cda Tim

Domani intanto è in programma il Cda di Tim dove sul tavolo potrebbe approdare l’offerta del fondo statunitense Kkr per una quota di minoranza della rete secondaria del gruppo, quella che va dall’armadietto alle case, e l’eventuale interessamento per una quota del 25% della nuova Inwit.

L’11 marzo è in programma l’annuncio del piano industriale 2020-2023: sul tavolo la fusione di Inwit con Vodafone Towers, la collaborazione sul Cloud con Google e il dossier rete unica, che sembra in stallo. E cresce l’attesa del mercato, con il titolo Tim che veleggia sempre intorno ai 50 centesimi.