Inwit-Vodafone Towers, entro un mese la decisione dell’antitrust Ue

La decisione dell’antitrust europeo sul progetto di fusione fra Inwit, la società delle torri cellulari controllata al 60% da Tim, e Vodafone Towers è prevista per il 21 febbraio. Fra meno di un mese quindi si conoscerà il responso della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Ue che ha il compito di vagliare la richiesta di merger delle torri di Tim con quelle di Vodafone in Italia, per dare vita ad una nuova entità con una dotazione di circa 22mila torri, prima sul territorio nazionale e seconda in Europa.

Timing

Il timing consentirà alla nuova società di chiudere la fusione entro l’estate, come annunciato a novembre dall’amministratore delegato di Inwit Giovanni Ferigo.

Il progetto di fusione fra le torri dei due principali operatori italiani risale alla scorsa estate ed è finalizzato a semplificare la realizzazione della nuova rete 5G.

Al completamento del deal le parti disporranno di una quota paritetica del 37,5% e in diritti di governance uguali.