Inwit, il mercato premia la fusione con Vodafone Towers

Prosegue l’andamento positivo del titolo sulle voci di un’imminente via libera al merger in arrivo da Bruxelles.

Pioggia di acquisti in Borsa oggi su Inwit, che in mattinata guadagna il 2,73% a 9,27 euro sulle voci sempre più insistenti, rilanciate da Repubblica, del prossimo via libera da parte della Commissione Ue al merger delle torri cellulari di Tim con Vodafone Towers.

Il mercato premia il business delle torri

L’andamento del titolo peraltro è positivo da tempo, avendo guadagnato il 4,90% nell’ultima settimana e il 44% negli ultimi 12 mesi, a testimoniare l’interesse del mercato per il business delle torri di trasmissione Tlc, in vista del massiccio dispiegamento delle nuove reti 5G che avranno bisogno di sempre maggiore capacità di trasmissione per sostenere un traffico dati wireless sempre più sostenuto, come dimostrano i consumi medi da mobile appena pubblicati dall’Agcom, in aumento del 60% in un anno.

Inwit-Vodafone Towers, superata l’incertezza sui tempi

La nascita della nuova tower co sembra ormai in dirittura d’arrivo e nelle prossime settimane arriverà quindi il parere di Bruxelles, così che l’operazione potrà avere l’imprimatur dell’ufficialità entro metà marzo.

L’incertezza che ad un certo punto si era addensata sulla tempistica del deal pare ormai superata, mentre resta ancora da capire chi si farà avanti per rilevare la quota del 25% della nuova entità che i soci Tim e Vodafone metteranno sul mercato. Ne sapremo di più il 29 gennaio al prossimo Cda di Tim.

Per quanto riguarda eventuali remedies richiesti da Bruxelles per il via libera alla fusione, non sono previsti particolari problemi, secondo Repubblica, perché i concorrenti, Cellnex in primis, sarebbero ben lieti di accaparrarsi eventuali torri in eccesso.