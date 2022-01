INWIT inclusa nel Gender Equality Index 2022 di Bloomberg

“Continueremo a rafforzare l’impegno a sostegno delle nostre persone, mossi dalla consapevolezza che un ambiente aziendale che rispetti ed includa le diversità sia in grado di generare un impatto positivo, oltre che per la nostra società, anche per i nostri stakeholder”, ha sottolineato l’Ad di INWIT Giovanni Ferigo.

INWIT è stata inclusa per la prima volta nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), con un risultato (73,68/100) che ha premiato in particolare le politiche per una cultura inclusiva e per l’uguaglianza retributiva.

“Siamo molto orgogliosi di questo nuovo importante riconoscimento, che testimonia il nostro percorso di trasformazione verso un modello di business sostenibile e inclusivo, in cui le persone rappresentano un pilastro fondamentale della nostra strategia e la principale leva per la diffusione di una cultura della sostenibilità a 360°. – ha sottolineato l’Ad di INWIT Giovanni Ferigo -. Continueremo a rafforzare l’impegno a sostegno delle nostre persone, mossi dalla consapevolezza che un ambiente aziendale che rispetti ed includa le diversità sia in grado di generare un impatto positivo, oltre che per la nostra società, anche per i nostri stakeholder.”

INWIT, in linea con le direttrici del Piano di Sostenibilità, che per l’area People prevede di promuovere la consapevolezza su Diversity&Inclusion, lavora per mettere al centro le persone, con l’obiettivo di favorire il loro benessere e sviluppo. Proprio per dare concretezza a questo impegno e promuovere una cultura aziendale orientata al superamento di ogni tipo di discriminazione e pregiudizio, INWIT ha costituito un team D&I ed ha definito e approvato una Policy D&I.

INWIT per la prima volta nel Bloomberg Gender Equality INDEX

Il Bloomberg Gender Equality INDEX, sviluppato in collaborazione con esperti in materia a livello globale, offre ogni anno a manager e investitori informazioni per confrontare l’impegno per la parità di genere delle più grandi aziende quotate del mondo. L’edizione 2022 include 418 aziende di 45 Paesi.

L’ indice misura l’uguaglianza di genere attraverso cinque criteri: leadership femminile e programmi di sviluppo per talenti, uguaglianza retributiva e parità retributiva di genere, cultura inclusiva, politiche contro le molestie sessuali e cultura aziendale a favore delle donne.