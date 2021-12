“Con il TourFor5G vogliamo proseguire nel nostro impegno per far conoscere la tecnologia di quinta generazione e l’importanza delle infrastrutture digitali nei territori", ha dichiarato Giovanni Ferigo, AD di INWIT.

Al via il “TourFor5G”, il racconto itinerante sul 5G, promosso da Fondazione Ottimisti & Razionali e INWIT, che coinvolgerà 6 città su tutto il territorio nazionale: Napoli, Roma, Firenze, Genova, Verona e Venezia.

Durante il “Tour” verranno illustrate la rilevanza delle infrastrutture digitali, le potenzialità del 5G le sue concrete applicazioni sul territorio attraverso il contributo di personalità del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale,

L’obiettivo, spiega l’azienda in una nota, è di porre l’accento sulla centralità e l’importanza strategica dei singoli territori ai fini della piena attuazione degli obiettivi contenuti anche nel PNRR, per favorire la transizione digitale nel Paese.

“Con il TourFor5G vogliamo proseguire nel nostro impegno per far conoscere la tecnologia di quinta generazione e l’importanza delle infrastrutture digitali nei territori”, ha dichiarato Giovanni Ferigo, AD di INWIT. “Ci interessa anche raccontare il 5G come fattore chiave per abilitare ecosistemi più sostenibili e per trasformare le nostre città in smart city dove servizi all’avanguardia, innovazione e attenzione alle esigenze delle comunità locali andranno a costituire gli asset portanti dello sviluppo urbano”, ha concluso l’amministratore delegato.

La prima tappa a Napoli il 13 dicembre

Prima tappa del TourFor5G sarà a Napoli il 13 dicembre, alle ore 11.30, presso la Sala della Giunta a Palazzo San Giacomo, in piazza del Municipio. L’evento vedrà la partecipazione di:

Gaetano Manfredi , Sindaco di Napoli;

, Sindaco di Napoli; Giorgio Ventre , Direttore scientifico IOS Academy Napoli;

, Direttore scientifico IOS Academy Napoli; Susanna Moccia , Responsabile HR de La Fabbrica della Pasta di Gragnano;

, Responsabile HR de La Fabbrica della Pasta di Gragnano; Giovanni Ferigo – Amministratore Delegato Inwit;

– Amministratore Delegato Inwit; Isabella La Mura , Studentessa 5G Academy Federico II di Napoli.

, Studentessa 5G Academy Federico II di Napoli. Modererà Claudio Velardi, Presidente di FOR (Fondazione Ottimisti e Razionali).

Come seguire il TourFor5G

Gli eventi del TourFor5G saranno trasmessi sul sito www.inwit.it e sulle pagine Facebook e Youtube di FOR (Fondazione Ottimisti&Razionali) In ottemperanza alle norme anti-Covid-19 il numero dei posti a sedere sarà contingentato ed è quindi gradita la conferma della presenza. Per accredito stampa in presenza clicca qui.

Gli eventi del TourFor5G saranno tutti in modalità ibrida.