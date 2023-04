Inwit vuole continuare a crescere puntando sull’Italia ma avrebbe le risorse e le potenzialità per giocare un ruolo nel consolidamento europeo del mercato delle torri. “C’è tanto da fare in Italia e la nostra storia di crescita organica ci porta a focalizzarci sull’Italia – risponde Diego Galli il direttore generale, a margine dell’assemblea sul bilancio – dopodiché abbiamo un’importante flessibilità finanziaria che ci dà ulteriori prospettive per scegliere e valutare ma la nostra priorità in questo momento è l’Italia”.

Leggi anche: INWIT balzo in Borsa. Utile netto a 293 milioni (+53%), premiati i conti 2022 e il nuovo piano

Consolidamento in Europa

Galli ricorda che “in Europa c’è un processo di consolidamento del mercato delle torri” e che Inwit è “una delle società migliori in Europa, con indicatori economici, finanziari e industriali, che ci mettono al vertice”. “Se rafforziamo l’Italia questo ci mette in una buona posizione, qualsiasi cosa succederà in Europa, l’importante è continuare a crescere e rendere l’azienda ancora più solida”.

Peraltro il piano finanziario presentato a febbraio “è stato recepito molto bene dal mercato – sottolinea Galli – È un piano che va in continuità con il precedente ma prevede anche nuovi investimenti e una remunerazione per gli azionisti. Siamo riusciti a non sacrificare nulla e a dare risorse a tutte le priorità dell’azienda”. Inwit ha previsto 990 milioni di investimenti al 2026.

Bilancio e dividendo, ok in assemblea

I soci di Inwit, riuniti in presenza a Milano, hanno approvato il bilancio e la distribuzione di un dividendo di 0,3467 euro. L’assemblea, in cui era rappresentato l’89,3154% del capitale sociale, ha approvato anche la politica di remunerazione, il piano di incentivazione azionaria di lungo termine e quello di azionariato diffuso 2023 e 2024, oltre ad autorizzare un nuovo buyback fino a 300 milioni di euro.

L’Assemblea di Inwit ha approvato il bilancio di esercizio 2022 che si è chiuso con un utile netto di 293.339.500,30 euro e la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2022 di euro 0,3467 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna delle 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio. Il dividendo complessivo, che verrà distribuito sulla base delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, risulta pari a euro 332.901.340,00.

Dividendo in pagamento dal 24 maggio

Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 maggio 2023, con stacco cedola il 22 maggio 2023 (in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date (ossia la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF) il 23 maggio 2023.

L’Assemblea ha poi approvato, ai sensi deII’art. 123-ter del TUF, la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022, in materia di compensi degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all’esercizio 2023, e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione, in materia di compensi 2022.

Via libera anche al piano di incentivazione azionaria di lungo termine (LTI) 2023-2027 (il “Piano di Incentivazione”) e il Piano di Azionariato Diffuso 2023 e 2024 (il “PAD 2023 e 2024”), nei termini risultanti dai relativi documenti informativi pubblicati, ai sensi della disciplina applicabile, sul sito internet di INWIT (www.inwit.it), sezione “Governance/Assemblea Azionisti/Assemblea degli azionisti 18 aprile 2023”.

Piano incentivazione

Il Piano di Incentivazione – riservato all’Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, a tutti i ruoli di primo riporto dell’Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale (che includono i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società), al Direttore Audit e altri ruoli chiave – è qualificabile come “operazione con parte correlata”, con riferimento alla quale INWIT si è avvalsa dell’esclusione di cui all’art. 13.4della “Procedura in materia di operazioni con parti correlate” di INWIT.

Autorizzato inoltre per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data odierna, l’acquisto di azioni proprie, a servizio del Piano di Incentivazione e del PAD 2023 e 2024, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob; ha altresì autorizzato la disposizione delle stesse senza limiti temporali. L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto di massimo di n. 1.150.000 azioni ordinarie di Inwit, rappresentative dello 0,12% circa del capitale sociale.

Approvato anche l’acquisto di azioni proprie e, in sede straordinaria, il relativo annullamento, finalizzati a riconoscere agli azionisti una remunerazione straordinaria e aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2023.