Inwit, con le torri di Vodafone ricavi +46,7% nel primo semestre

Inwit ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi a 287,4 milioni di euro, in crescita del 46,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. L’Ebitda ha registrato un incremento del 51,1% a 259,6 milioni e l’utile netto del 3,5% a 71,7 milioni. Lo comunica la società, sottolineando che per il solo secondo trimestre il risultato è positivo per 38,1 milioni (+82%).

L’utile netto è pari a 71,7 milioni in crescita del 3,5%.

Il recurring free cash flow è in crescita del 19,9% attestandosi a 129,8 milioni. La società ha comunicato la guidance per l’anno fiscale 2020 riflettendo il nuovo perimetro post fusione: sono previsti ricavi tra 660 e 665 milioni, con Ebitdaal (Ebitda – costi di locazione) tra 410 e 415 milioni e un flusso di cassa tra 260 e 265 milioni di euro.

I risultati riflettono il cambiamento di perimetro a seguito della fusione con Vodafone Towers, efficace dal 31 marzo 2020, ed il consolidamento dei risultati economici finanziari per l’intero trimestre.

Ricavi le fonti

“I ricavi – si legge nella nota – derivano principalmente dalle 40.500 ospitalità a tutti i principali operatori di telefonia mobile e Fixed Wireless Access del mercato, oltre che da 3.700 apparati Small Cell/DAS e 1.150 collegamenti in fibra”.

L’Indebitamento Finanziario Netto è pari al 30 giugno 2020 a euro 3,976 miliardi di euro inclusa la componente derivante dall’applicazione del principio contabile IFRS16 pari a 1,148 miliardi di euro. Rispetto a dicembre 2019 (quando il debito netto era pari a 712,1 milioni di euro), l’incremento è da porre principalmente in relazione all’acquisto della partecipazione del 43,4% di Vodafone Towers pari a 2,140 miliardi di euro, al pagamento del dividendo straordinario pari a 570,0 milioni di euro in data 8 aprile e al pagamento del dividendo ordinario pari a 126,7 milioni di euro in data 21 maggio. Infine, l’ultima componente dell’incremento del debito da dicembre ad oggi è dovuto alla valutazione in base ai principi contabili IFRS 16 dei contratti di locazione di Vodafone Towers S.r.l. (pari a 439,3 milioni di euro)

Attività industriali

INWIT in questo semestre ha proseguito nella sua attività di sviluppo dei propri business:

ha incrementato il numero di ospitalità sui propri siti per 250 unità;

ha intercettato la domanda di nuovi siti avviando la costruzione di circa 70 nuovi siti;

ha proseguito nel piano di coperture microcellulari multi-operatore nei luoghi a maggior concentrazione di utilizzatori e traffico, realizzando oltre 300 apparati;

ha sviluppato i servizi per i propri clienti, connettendo 250 siti tramite backhauling in fibra;

ha continuato a incrementare la propria efficienza proseguendo il piano di rinegoziazione dei contratti di affitto e il piano di acquisizione dei terreni;

L’azienda è focalizzata nel supportare lo sviluppo digitale del Paese supportando gli operatori mobili nella realizzazione della rete 5G in modo veloce ed efficiente e nell’abilitare lo sviluppo di soluzioni innovative di micro-coperture indoor e outdoor (come evidenziato dai recenti accordi con Luiss e Portrait Milano del gruppo Ferragamo).

Giovanni Ferigo: ‘5G e wireless stimolo per l’economia’

“INWIT chiude il suo primo trimestre dopo l’integrazione con Vodafone Towers in crescita e consolida la sua indiscussa leadership nel mercato italiano delle infrastrutture per le telecomunicazioni wireless. Per noi è un solido punto di partenza – ha commentato l’Amministratore Delegato, Giovanni Ferigo– per costruire una progressiva crescita organica dei nostri business. Abbiamo il know how e le persone per accelerare in innovazione e nella realizzazione di nuove infrastrutture, siano esse nuove torri, sistemi di micro-copertura DAS o backhauling in fibra dei nostri siti. I risultati conseguiti e gli accordi che stiamo siglando, come quelli recenti con Portrait Milano del gruppo Ferragamo e l’università LUISS, dimostrano il ruolo di INWIT nel supportare la digitalizzazione del Paese, proponendo le soluzioni infrastrutturali più adatte agli operatori di telecomunicazioni a beneficio delle industry che vogliano sviluppare le proprie attività investendo in nuove tecnologie. Crediamo che il 5G e le altre tecnologie wireless siano una grande opportunità per stimolare l’economia e più in generale per migliorare la vita degli italiani. Tecnologia e sostenibilità possono convivere e saremo i primi a impegnarci per realizzare questo obiettivo”.

Mercato

Dal lato del mercato delle infrastrutture wireless prosegue intanto il percorso di profonda trasformazione e di crescita della domanda di servizi da parte degli operatori mobili e di altri operatori di reti radio. Gli operatori mobili devono aumentare i loro Punti di accesso ai Servizi per espandere la copertura del 4G e predisporsi al percorso dal 4G al 5G. I provider di Accesso Fisso Wireless stanno inoltre ampliando le loro reti per espandere la copertura e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti.

Altri operatori di reti radio come i provider di IoT e di “Public Safety” sono già sul mercato e si prevede l’ingresso di nuovi soggetti specializzati su specifiche relazioni prodotto/mercato grazie agli innovativi modelli d’uso resi possibili dal 5G. Queste dinamiche di mercato, unite alla crescente disponibilità degli operatori a condividere elementi infrastrutturali di rete, portano INWIT a prevedere un’ulteriore crescita del business tradizionale e una forte accelerazione nei nuovi business.