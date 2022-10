INWIT, arriva l’upgrade di rating ESG dall’agenzia internazionale GRESB

GRESB Infrastructure Public Disclosure, agenzia internazionale specializzata nella valutazione di aziende infrastrutturali, ha portato il rating ESG di INWIT, prima tower company italiana, da D a B nell’arco di due anni.

INWIT migliora il suo score e, in soli due anni, passa nel punteggi0 da 35 a 70 (53 lo scorso anno). Viene premiata, in particolare, la disclosure della governance sulla sostenibilità e le iniziative di stakeholder engagement aziendali, a conferma del percorso avviato da INWIT verso un modello di business sostenibile, in grado di includere nella propria strategia le aspettative degli stakeholder.

Cresce l’impegno per la sostenibilità

Questo risultato segue l’ingresso di INWIT, a giugno di quest’anno, per la prima volta nella FTSE4Good Index Series, l’indice gestito da FTSE Russell, che classifica le aziende globali in termini di pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG).

“Il nuovo upgrade del rating ESG da parte di GRESB conferma la validità del percorso intrapreso da INWIT– ha dichiarato Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità INWIT -, volto a consolidare il nostro impegno per un successo sostenibile, con l’obiettivo di creare valore nel lungo periodo per tutti i nostri stakeholders.”

Il paniere

GRESB Infrastructure Public Disclosure offre agli investitori uno strumento unico per misurare la divulgazione della sostenibilità da parte delle società di infrastrutture quotate. I dati vengono raccolti per tutte le 140 società del GLIO Global Coverage Index, del quale INWIT fa parte.



La valutazione si basa su una serie di indicatori allineati con il GRESB Infrastructure Assessment, e consente un confronto delle prestazioni di divulgazione ESG tra i partecipanti e i non partecipanti al GRESB. Fornisce inoltre agli investitori un hub di risorse per accedere ai documenti di divulgazione ESG nel loro portafoglio di investimenti quotati. L’analisi dell’agenzia di rating è suddivisa in: disclosure della governance della sostenibilità, disclosure dell’attuazione della sostenibilità, disclosure dei dati sulla performance operativa e disclosure delle pratiche di coinvolgimento degli stakeholder.