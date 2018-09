Iliad, raggiunti 2 milioni di clienti

In 100 giorni Iliad ha raggiunto quota 2 milioni di clienti. E i conti come vanno? Nel nostro Paese i ricavi sono pari a 9 milioni di euro derivanti dall’attivazione delle Sim (9,99 euro) e al prezzo di sottoscrizione mensile di due tariffe. Ma ha contabilizzato al 30 giugno una perdita netta di 31 milioni. Pesano molto i costi di roaming versati a Wind-Tre e le spese di marketing e lancio del marchio.

In 100 giorni Iliad ha raggiunto quota 2 milioni di clienti. Il traguardo è stato raggiunto in poco più di tre mesi, dal 29 maggio scorso, data di esordio sul mercato italiano della telefonia mobile. Per l’occasione (buona strategia di marketing), la compagnia ha lanciato una nuova offerta, più cara delle altre due, ma con più GB.

Dunque Iliad fa davvero paura ai concorrenti. E i conti come vanno?

Lo scrive il gruppo francese nella nota semestrale, precisando che nel nostro Paese i ricavi sono pari a 9 milioni di euro derivanti dall’attivazione delle Sim (9,99 euro) e al prezzo di sottoscrizione mensile (5,99 euro), ma ha contabilizzato al 30 giugno una perdita netta di 31 milioni. Pesano molto i costi di roaming versati a Wind-Tre e le spese di marketing e lancio del marchio.

Tre modalità di vendita delle Sim in attesa del giudizio del Viminale sulle Simbox

Iliad commercializza le Sim con diverse modalità: tramite il sito Internet e la spedizione con i corrieri; le Simbox, i distributori pubblici presenti nei negozi della compagnia e nei corner di molti centri commerciali in Italia; e ha siglato un accordo di distribuzione con Lottomatica.

Ha investito in Italia 164 milioni di euro nel primo semestre del 2018, di cui 73 milioni per l’acquisizione delle frequenze da Wind-Tre.

Resta aperta la disputa con gli altri operatori mobili in relazione ai rischi per la sicurezza e l’accusa di violazione delle Legge Pisanu per l’erogazione delle Sim tramite le Simbox. Anche il ministro Di Maio è intervenuto sul tema: ‘Con le Simbox conformarsi alla legge. Ho chiamato in causa anche il ministro Salvini, perché è una questione che riguarda la legge Pisanu’

Gli obiettivi in Italia

Nel nostro Paese l’obiettivo del gruppo resta quello di raggiungere l’equilibrio in termini di Ebitda “con meno del 10% del mercato”.

Iliad ha reso noto che intende partecipare alla gara per le frequenze 5G nel nostro Paese e può contare su una riserva da nuovo entrante in banda 700 Mhz. Il 10 settembre scadono i termini per presentare l’offerta e partecipare all’asta alla quale è stata ammessa.