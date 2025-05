In occasione del suo settimo anniversario in Italia, iliad lancia iliadbox super, un’esperienza di connessione superveloce, affidabile e sicura sia dentro che fuori casa a soli 29,99€/mese per gli utenti mobile iliad con offerta uguale o superiore a 9,99€.

L’offerta comprende la fibra FTTH più veloce d’Italia secondo nPerf, il router iliadbox con Wi-Fi 7 di ultima generazione, due iliad wifi extender per una copertura uniforme in tutta la casa, una saponetta Wi-Fi con SIM inclusa per navigare fuori casa in tutta Italia, e un sistema di protezione da virus e minacce online per cinque dispositivi, grazie all’antivirus McAfee Multi Access.

Con la nuova offerta iliad è il primo operatore a includere in un’offerta fibra la versione professionale di un assistente AI. Grazie alla collaborazione con Mistral AI, leader europeo nell’AI generativa, Le Chat Pro è incluso nell’offerta gratuitamente per 6 mesi.

Le Chat Pro di Mistral AI è un vero assistente virtuale, per semplificare la produttività, potenziare la creatività e supportare ogni attività quotidiana con un’AI all’avanguardia.

La fibra di iliad

La fibra 100% FTTH di iliad raggiunge oggi oltre 17 milioni di abitazioni e iliad è stato il primo operatore a portare sul mercato italiano nella sua iliadbox il Wi-Fi 7, la tecnologia Wi-Fi di ultima generazione.

Questa strategia ha portato importanti riconoscimenti in termini di performance: per due anni consecutivi iliad è stata certificata da nPerf come la fibra più veloce d’Italia. La velocità di download di iliad nel 2024 è stata superiore di più del doppio rispetto a quella del secondo operatore classificato.

Oggi, a sette anni dal suo arrivo in Italia, iliad rilancia ancora e presenta iliadbox super, la sua offerta fibra più completa e innovativa di sempre.

L’offerta include:

Router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 : per una connessione superveloce, stabile e sicura per tutta la casa. iliadbox viene fornita in comodato d’uso gratuito. Inoltre, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali e App iliadbox connect per gestire la propria rete.

: per una connessione superveloce, stabile e sicura per tutta la casa. iliadbox viene fornita in comodato d’uso gratuito. Inoltre, in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali e per gestire la propria rete. 2 iliad wifi extender inclusi : per estendere la copertura in ogni ambiente domestico, anche nelle abitazioni più grandi o su più piani. Dotati di tecnologia Wi-Fi 7, si connettono automaticamente alla banda migliore disponibile.

: per estendere la copertura in ogni ambiente domestico, anche nelle abitazioni più grandi o su più piani. Dotati di tecnologia Wi-Fi 7, si connettono automaticamente alla banda migliore disponibile. Saponetta Wi-Fi + SIM dati : l’unica offerta fibra in Italia che include SIM e saponetta Wi-Fi senza costi aggiuntivi. Permette di navigare in 4G fuori casa: in viaggio, nella seconda casa o come backup in mobilità. Dati da utilizzare in tutta Italia e per condividere la connessione con più dispositivi contemporaneamente.

: l’unica offerta fibra in Italia che include SIM e saponetta Wi-Fi senza costi aggiuntivi. Permette di navigare in 4G fuori casa: in viaggio, nella seconda casa o come backup in mobilità. Dati da utilizzare in tutta Italia e per condividere la connessione con più dispositivi contemporaneamente. Antivirus McAfee Multi Access : La sicurezza digitale è una priorità per gli italiani: secondo una ricerca condotta da iliad in collaborazione con l’istituto Yougov Italia, il 97% degli intervistati considera fondamentale proteggere i propri dati online . Eppure, solo il 44% sceglie effettivamente di dotarsi di un antivirus .

Per rispondere a questa esigenza, iliad ha deciso di includere nell’offerta McAfee Multi Access, un sistema di protezione avanzata che consente di mettere al sicuro fino a cinque dispositivi – tra smartphone, tablet e PC – da virus, malware e minacce online e di gestire in modo sicuro le password

: La sicurezza digitale è una priorità per gli italiani: secondo una ricerca condotta da iliad in collaborazione con l’istituto Yougov Italia, il . Eppure, . Per rispondere a questa esigenza, iliad ha deciso di includere nell’offerta McAfee Multi Access, un sistema di protezione avanzata che consente di – tra smartphone, tablet e PC – da virus, malware e minacce online e di Intelligenza artificiale con Le Chat Pro: una novità assoluta per il mercato italiano. L’assistente AI professionale incluso per 6 mesi nell’offerta è uno strumento utile e accessibile, per semplificare e potenziare le attività quotidiane grazie all’intelligenza artificiale

Con Le Chat Pro, gli utenti accedono a un’esperienza avanzata, con funzionalità evolute e interazioni personalizzate che vanno oltre quelle della versione base. Il tutto con un’interfaccia intuitiva e il massimo livello di sicurezza nella gestione dei dati.

Tra le sue principali funzionalità si trovano:

Tecnologia Flash Answers: che permette di avere risposte ultra rapide con una generazione che conta fino a 1.000 parole al secondo.

che permette di avere risposte ultra rapide con una generazione che conta fino a 1.000 parole al secondo. Accesso esteso ai messaggi, ricerca sul web e generazioni di immagini: per beneficiare di un assistente AI di livello professionale per tutte le esigenze. Le Chat Pro include anche un servizio clienti dedicato via chat, per un’esperienza completa, veloce e sempre affidabile.

per beneficiare di un assistente AI di livello professionale per tutte le esigenze. Le Chat Pro include anche un servizio clienti dedicato via chat, per un’esperienza completa, veloce e sempre affidabile. Analisi documentale avanzata: interpreta contenuti complessi, come PDF, immagini e tabelle.

interpreta contenuti complessi, come PDF, immagini e tabelle. Supporto al coding: scrive, interpreta ed esegue codici, ideale per sviluppatori e utenti avanzati.

scrive, interpreta ed esegue codici, ideale per sviluppatori e utenti avanzati. Massima protezione dei dati: crittografia avanzata e tutela della privacy garantita in ogni interazione.

crittografia avanzata e tutela della privacy garantita in ogni interazione. Utilizzo su dispositivi mobili: tramite app iOS e Android, per un utilizzo fluido ovunque ci si trovi.

