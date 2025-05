iliad ha siglato un accordo con METLEN Energy & Metals, multinazionale greca attiva nei settori dell’energia e metallurgia, per un Power Purchase Agreement (PPA) di 10 anni per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a partire dal 1° gennaio 2026.

iliad ha siglato un accordo con METLEN Energy & Metals, multinazionale greca attiva nei settori dell’energia e metallurgia, per un Power Purchase Agreement (PPA) di 10 anni per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a partire dal 1° gennaio 2026.

La fornitura di energia pulita arriverà da un nuovo parco fotovoltaico in provincia di Latina, con una potenza totale di 15,2 Megawatt (MWp).

Con quasi 25mila pannelli solari, l’accordo garantirà ad iliad circa 20 Gigawattora (GWh) l’anno di energia elettrica da fonte rinnovabile, equivalente alla quantità di energia necessaria a coprire il consumo medio annuale di 7.407 famiglie di 4 persone.

Inoltre, il PPA consentirà di risparmiare l’emissione di 49.200 tonnellate di CO2eq nei 10 anni di durata dell’accordo.

L’accordo è il secondo tassello di una strategia più ampia, avviata con un primo PPA annunciato a febbraio 2024, e conferma l’impegno di iliad verso un business sempre più responsabile nei confronti dell’ambiente e delle future generazioni. I due PPA permetteranno una produzione annua di 68 GWh di energia rinnovabile.

La firma di questo secondo PPA in Italia rappresenta per iliad un ulteriore passo verso il traguardo della riduzione del 90% delle emissioni (Scope 1,2,3) entro il 2050, uno degli obiettivi di Gruppo convalidati dalla Science Based Targets Initiative (SBTi) nel 2024. Con questi accordi, l’operatore punta non solo a coprire il proprio fabbisogno con fonti rinnovabili, ma anche a contribuire allo sviluppo di nuova capacità energetica proveniente da fonti rinnovabili nel Paese. In questo modo, inoltre, iliad concorre al raggiungimento dell’impegno n. 8 dei 10 Impegni per il Clima assunti dal Gruppo nel 2021, “Contribuire a creare maggiore capacità di energia rinnovabile”.

“Questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso verso la sostenibilità e si aggiunge a quello annunciato lo scorso anno, avvicinandoci all’obiettivo di coprire il 50% dei nostri consumi diretti con energia rinnovabile entro il 2035 tramite PPA”, ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. “Continuiamo ad agire in modo concreto per ridurre il nostro impatto sul clima e contribuire alla capacità energetica di tutto il Paese”.

“Questo accordo con iliad rappresenta un’operazione fondamentale per il nostro portafoglio italiano e un modello per le future partnership aziendali a sostegno della transizione energetica dell’Italia”, ha dichiarato Nikos Papapetrou, Direttore Esecutivo di M Renewables, METLEN. “Dimostra il nostro impegno a fornire energia competitiva e pulita agli utenti finali, accelerando al contempo gli obiettivi nazionali in materia di clima”, ha aggiunto.

L’impegno del Gruppo iliad

Il Gruppo iliad, quinto operatore di telecomunicazioni in Europa, continua a portare avanti con determinazione la propria Strategia per il Clima con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ e decarbonizzare il proprio approvvigionamento energetico.

Negli ultimi mesi, oltre all’Italia, sono stati firmati due nuovi PPA in Francia e uno in Polonia. Con questi accordi, il Gruppo iliad conta ormai 8 progetti di energia rinnovabile in Europa, per una capacità complessiva di 166,2 MW, arrivando a risparmiare l’emissione di circa 580mila tonnellate di CO2 per l’intera durata dei progetti. Inoltre, tali accordi permettono al Gruppo di assicurarsi energia da fonti rinnovabili a un prezzo competitivo e stabile nel lungo periodo.

Grazie ai PPA firmati in questi anni, il Gruppo raggiunge oggi una produzione di circa 219 GWh di energia rinnovabile all’anno, equivalente alla quantità di energia necessaria a coprire il consumo medio annuale di una città come Bari. Questo permetterà di coprire, nel 2027, il 15% del fabbisogno diretto di energia elettrica del Gruppo attraverso PPA da fonti rinnovabili. Con un impatto positivo sul territorio e un forte orientamento alla sostenibilità, i nuovi progetti confermano l’approccio del Gruppo iliad, che unisce responsabilità ambientale e visione industriale di lungo periodo.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz