“Il 2025 è iniziato con ottimi risultati: siamo primi per crescita netta di utenti nel mobile per il 28° trimestre consecutivo e abbiamo confermato la nostra leadership anche nel mercato del fisso” ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad.

iliad supera la soglia dei 12 milioni di utenti attivi nei segmenti mobile e fisso, registrando al 31 marzo 12 milioni e 243 mila utenti. L’operatore, sul mercato italiano da quasi 7 anni, si conferma leader per saldo netto di utenti nel mobile per il ventottesimo trimestre consecutivo: al 31 marzo 2025, gli utenti attivi mobile si attestano a 11,854 milioni, +218 mila rispetto al trimestre precedente.

Sono questi i dati i risultati finanziari del primo trimestre del 2025 comunicati dall’azienda guidata da Benedetto Levi.

Crescita nella fibra e investimenti in infrastrutture

Sulla rete fissa Iliad si è posizionata come leader per crescita netta di utenti nei segmenti broadband e ultra-broadband tra i principali operatori italiani, con 389 mila clienti attivi nella fibra al primo trimestre 2025, in aumento di 40 mila rispetto a fine 2024. Oggi la rete in fibra dell’operatore copre oltre 17 milioni di unità abitative, grazie a un investimento costante in infrastrutture capillari di ultima generazione.

Dal punto di vista economico, l’azienda registra una performance molto positiva. Nel primo trimestre 2025, il fatturato ha raggiunto i 298 milioni di euro, con un incremento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’EBITDAaL è cresciuto del 24,4%, passando da 71 a 89 milioni di euro.

“Il 2025 è iniziato con ottimi risultati: siamo primi per crescita netta di utenti nel mobile per il 28° trimestre consecutivo e abbiamo confermato la nostra leadership anche nel mercato del fisso” ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad. “Questi risultati, a quasi sette anni dal nostro arrivo in Italia, confermano la fiducia degli utenti e la solidità del nostro modello, che ci permette di continuare a crescere in un mercato estremamente competitivo.”

Il Gruppo iliad in Europa

A livello europeo con 50 milioni e 783 mila utenti, in crescita di 263 mila su base trimestrale, il Gruppo si conferma quinto operatore di telecomunicazioni in Europa per numero di clienti. Il fatturato complessivo del Gruppo ha raggiunto i 2 miliardi e 535 milioni di euro, in crescita del 4,3%, mentre l’EBITDAaL si è attestato a 931 milioni di euro, con un +6% rispetto al primo trimestre 2024.

Il free cash flow operativo ha raggiunto quota 503 milioni, con una crescita del 9,3%, avvicinando l’obiettivo di 2 miliardi di euro per l’intero anno.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz