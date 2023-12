L’Intelligenza Artificiale sarà in grado di abbattere le barriere dell’inclusività per una maggior presenza femminile nel mondo della cybersecurity?

Secondo un rapporto dell’UNESCO del 2019, le donne rappresentano solo il 29% delle posizioni di ricerca e sviluppo scientifico a livello globale e hanno già il 25% in meno di probabilità rispetto agli uomini di sapere come utilizzare la tecnologia digitale per scopi di base.

AI impatterà sul lavoro femminile

L’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) influenzerà le opportunità di lavoro delle donne, nonché la loro posizione, status e trattamento sul posto di lavoro, scrive il sito specializzato Capacity.

Un ambito in cui le donne sono particolarmente sotto rappresentate è la cybersecurity. Ma qual è il ruolo dell’integrazione dell’AI sulle donne nello spazio cyber e ancora, l’AI sarà un plus o una minaccia per l’inclusività femminile?

Soltanto il 25% delle donne nel settore dell’AI

Cominciamo quindi dai fatti: secondo i dati pubblicati dall’OCSE, le donne nel settore dell’intelligenza artificiale rappresentano attualmente meno del 25% della forza lavoro, il che è un problema quando si tratta di diversità di pensiero in fase di sviluppo.

Affinché l’intelligenza artificiale possa veramente servire tutta l’umanità, deve ricevere il contributo di tutta l’umanità. Ciò significa una forza lavoro diversificata che crea e seleziona i dati da utilizzare.

Inclusività va regolata

La governance dell’AI deve regolare l’inclusività per la creazione di strumenti intesi per il mercato di massa, in grado di eliminare i pregiudizi e di assicurare che l’AI sia al servizio di tutta l’umanità intera.

Nel mondo della cybersecurity, l’uso dell’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità, ma comporta anche alcune minacce. Tra queste, l’amplificazione di pregiudizi, discriminazioni e rischi per la sicurezza in tutta una serie di settori, dalla sanità ai consumatori, che un avversario può sfruttare.

Eliminare pregiudizio in fase di sviluppo

Dovremmo quindi fare il massimo sforzo possibile per garantire che tutto nell’uso dell’intelligenza artificiale, dalla formazione, all’implementazione, all’integrazione con i sistemi quotidiani, tenga conto delle esigenze di tutti, dalla rimozione di pregiudizi indesiderati, al miglioramento delle competenze di molte donne (e di altri gruppi diversi) possibile per garantire che possiamo fornire le soluzioni di intelligenza artificiale così necessarie per risolvere i problemi urgenti di oggi e di domani.

Già oggi si usa la cosiddetta AI security in alcuni casi, per cose che favoriscono i diritti di inclusività come l’intelligenza artificiale utilizzata per la moderazione dei contenuti, inclusa la pornografia non consensuale e il materiale pedopornografico, tutte aree che hanno un impatto sulle donne e su altre comunità vulnerabili.

Timori per impatto negativo dell’IA sul lavoro femminile

Una ricerca dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) delle Nazioni Unite è preoccupata che le donne possano essere impattate in modo sproporzionato dall’intelligenza artificiale.

L’ILO ha sottolineato come il lavoro d’ufficio sia stato un veicolo per aumentare l’occupazione femminile, ma ora questi ruoli sono maggiormente a rischio a causa dell’automazione. Infatti, Secondo i dati della ricerca, il 63% dei lavoratori IT e il 44% degli impiegati sono preoccupati che l’intelligenza artificiale generativa sostituirà il loro posto tra cinque anni.

L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità entusiasmante, ma i leader devono affrontare attivamente le paure delle donne e della diversità. Se lo faranno, apriranno finalmente completamente la porta a proficue carriere informatiche per le donne, emerge ancora.